Facebook осудил трансляцию убийства мужчины в Кливленде
17 апреля 2017, 08:54
Компания назвала произошедшее «ужасным преступлением» и заявила, что «упорно трудится», чтобы «сохранить безопасную среду в фейсбуке».
Компания Facebook распространила заявление, осуждающее убийство человека в американском Кливленде, которое, по данным полиции, было совершено в прямом эфире в социальной сети, передает Газета.ru.
В заявлении компания назвала произошедшее «ужасным преступлением» и заявила, что «упорно трудится», чтобы «сохранить безопасную среду в фейсбуке».
По данным местных чиновников, мужчина, который, предположительно, совершил убийство, работал в медицинском агентстве.
Жертвой подозреваемого Стивена Стивенса стал 74-летний мужчина. В ходе трансляции Стивенс заявил, что он убил еще более десятка людей.
Ранее сообщалось, что В США разыскивают транслировавшего в Facebook убийство мужчину.
Фото: НТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854152-904bd48017f2fc57595fa36d2314b376
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...