Facebook осудил трансляцию убийства мужчины в Кливленде

Компания назвала произошедшее «ужасным преступлением» и заявила, что «упорно трудится», чтобы «сохранить безопасную среду в фейсбуке».

Компания Facebook распространила заявление, осуждающее убийство человека в американском Кливленде, которое, по данным полиции, было совершено в прямом эфире в социальной сети, передает Газета.ru.





В заявлении компания назвала произошедшее «ужасным преступлением» и заявила, что «упорно трудится», чтобы «сохранить безопасную среду в фейсбуке».





По данным местных чиновников, мужчина, который, предположительно, совершил убийство, работал в медицинском агентстве.





Жертвой подозреваемого Стивена Стивенса стал 74-летний мужчина. В ходе трансляции Стивенс заявил, что он убил еще более десятка людей.





Ранее сообщалось, что В США разыскивают транслировавшего в Facebook убийство мужчину.



