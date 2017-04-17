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Facebook осудил трансляцию убийства мужчины в Кливленде

17 апреля 2017, 08:54

Компания назвала произошедшее «ужасным преступлением» и заявила, что «упорно трудится», чтобы «сохранить безопасную среду в фейсбуке».

Компания Facebook распространила заявление, осуждающее убийство человека в американском Кливленде, которое, по данным полиции, было совершено в прямом эфире в социальной сети, передает Газета.ru.

В заявлении компания назвала произошедшее «ужасным преступлением» и заявила, что «упорно трудится», чтобы «сохранить безопасную среду в фейсбуке».

По данным местных чиновников, мужчина, который, предположительно, совершил убийство, работал в медицинском агентстве.

Жертвой подозреваемого Стивена Стивенса стал 74-летний мужчина. В ходе трансляции Стивенс заявил, что он убил еще более десятка людей.

Ранее сообщалось, что В США разыскивают транслировавшего в Facebook убийство мужчину.

Фото: НТВ

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