Граната, ранившая почти 40 колумбийцев, могла взорваться случайно

Взрыв гранаты в колумбийском баре "La Tusa", в результате которого почти 40 человек получили ранения, мог произойти случайно ,

передает РИА Новости со ссылкой на издание Tiempo.





Ранее сообщалось, что по меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии. Все раненые были госпитализированы.





Полковник местной полиции Андрес Серна заявил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой из них, гранату бросили неизвестные, проезжавшие мимо дискотеки на мотоцикле. Полиция также рассматривает вероятность того, что граната находилась у одного из посетителей бара и случайно взорвалась.





"Мы выполняем необходимые работы в рамках расследования для установления виновных в атаке", — цитирует издание слова Серны.





Портал Prensa, в свою очередь, отмечает, что полиция также рассматривает возможное столкновение местных преступных группировок в качестве причины произошедшего.



