В Актюбинской области от паводка пострадали в основном дачные домики. Об этом сообщает информационный центр "Актобе акпарат" со ссылкой на начальника департамента по ЧС Актюбинской области Бауржан Сыздыкова.





По его словам на данный момент затоплено 579 дачных домов и дворов, эвакуировано 1174, спасено 69 человек.





В 7 пунктах временного размещения людей находятся 502 человека, в том числе 159 детей, у родственников поселились 672, 690 человек переправлены через р. Илек.





-Хочу напомнить, что в результате паводка пострадали в основном садоводческие коллективы, в которых не предусмотрено круглогодичное проживание. Наиболее паводкоопасными участками в г. Актобе остаются районы п.Махамбетовки, Кирпичного моста, Кривого озеро, Заречный 2, садоводческих коллективов «ТЭЦ-2», «Актюбжилстрой», «Эко», «Нововасюки», «Медик-1», «Госсветсеть», районы ГМЗ, «Райгаз» пос. Жилянка, "Келешек». Ведётся работа также в районах области, - отметил Сыздыков.









16 апреля был произведен аэровизуальный облет водохранилищ и рек, а также подтопленных участков области, обследуется ситуация в Хромтауском, Мартукском и Каргалинском районах. В последних двух районах проведены превентивные мероприятия, по обвалованию места выхода из русла рек Илек (27 м) и Каргала (70 м). Продолжается работа по оповещению населения через социальные сети, ТВ, посредством смс рассылки, а так же подворовые обходы о необходимости принятия заблаговременных мер в т.ч. эвакуация. По обоим берегам р. Илек направлены группы оповещения, охраны общественного порядка, помощи в выносе материальных средств и доставки до пунктов временного размещения. Оповещено около 876 дворов, от эвакуации отказалось 523 чел, проживающих в низовьях паводкоопасных рек.









К аварийно-спасательным работам привлечены 497 человек, 127 единиц техники, 12 плавательных средств.





На территории области развернуто 13 противопаводковых штабов, куда поступило 1834 заявки от жителей, завезено более 4145 м3 инертных материалов и откачано более 205,8 тыс. м3 воды, уложено более 10 050 шт. мешкотары.









Напомним, 16 апреля в Актобе объявлена ЧС природного характера местного масштаба, организована и функционирует «Горячая линия».





В целях недопущения краж чужого имущества граждан, эвакуированных с мест ликвидации паводка установлен 21 блок пост.



