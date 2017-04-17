В Петропавловске мужчина сменил пол
17 апреля 2017, 09:22
Смена пола произошла без хирургического вмешательства, что стало барьером на пути получения документов.
В Петропавловске зарегистрирован первый случай получения нового удостоверения личности после смены пола: мужчина стал женщиной не только внешне, но и по документам; правда, для этого ему пришлось обратиться в суд.
Как рассказали в суде №2 Петропавловска, куда обратился за защитой своих прав трансгендер, житель Северо-Казахстанской области с детства ощущал себя девочкой: ему нравилось играть в куклы, хотелось носить красивые платья и т.д., но сказать об этом он никому не мог.
Семья жила в селе, где все на виду и сильны патриархальные традиции, родители — строгие люди. Парень долго пытался быть и жить как мужчина: занимался экстремальным спортом, выбрал мужскую профессию, даже женился. Но все это закончилось глубокой депрессией и мыслями о суициде.
Тогда молодой человек, по совету знакомых, обратился за квалифицированной помощью, и в 2015 году прошел обследование в Научном центре персонализированной психиатрии в Москве.
Как говорится в выданном заключении, у обследуемого отсутствуют психические заболевания и проявления гомосексуальности, как возможного мотива для перемены пола, он не обнаруживает проявлений интеллектуального дефицита.
"Самоидентификация с женским полом является стойкой, на что указывают ранние проявления гендерной дисфории, ее стойкость на протяжении всей жизни и желание социализации в женской роли в обществе в настоящее время. Отмеченный дефект крайне затрудняет социальную адаптацию человека в биологической (мужской) роли. Поэтому он нуждается в гормональной или хирургической коррекции пола. Противопоказаний для этого не имеется", — подчеркнули специалисты.
Но сменить пол оказалось легко только на бумаге, молодой человек столкнулся с массой сложностей и преград. Менять пол в Казахстане официально разрешено, но чтобы пройти эту процедуру, нужно обладать не только сильным характером и упорством, но и массой свободного времени, крепким здоровьем и финансовым достатком.
Тем не менее, трансгендер из Петропавловска пошел на этот серьезный шаг и благодаря двухлетнему приему гормонов, орхиэктомии (удаление яичек) и удалению кадыка, внешне стал женщиной. Заключительную операцию по изменению гениталий с мужских на женские из-за слабого здоровья он делать не стал. Это стало причиной того, что городской отдел РАГС отказал ему в выдаче документов на женское имя.
Как пояснила адвокат Анна Лесных, представлявшая интересы трансгендера в суде, обязательным условием для получения социального паспорта становится хирургическое вмешательство.
"Его навязывают "Правила медицинского освидетельствования проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации", утвержденные в 2015 году приказом министра здравоохранения и социального развития РК. Они предусматривают, что человек должен не только месяц обследоваться в психбольнице, пройти после разрешения комиссии гормональную терапию, но и подвергнуться операции по смене пола. Это противоречит не только мировому опыту, но и ряду международных договоров. Например, Международному пакту о гражданских и политических правах, подписанному Казахстаном в 2006 году", — подчеркнула Анна Лесных.
Адвокат отметила, что в документе "Джокьякартские принципы" прямо говорится, что никто не должен принудительно подвергаться хирургическому изменению пола, стерилизации в качестве обязательного условия правового признания гендерной идентичности.
"Конституцией РК гражданам гарантируется равноправие и недискриминация, запрещается ограничение прав и свобод по мотивам происхождения, социального, должностного или имущественного положения, пола, национальности и по любым иным обстоятельствам. А быть выше Конституции никакие ведомственные инструкции просто не могут", — считает юрист.
Сами трансгендеры далеко не всегда хотят делать операцию по смене пола. Для многих важнее внешне соответствовать своей самоидентификации и выполнять соответствующую социальную роль. К тому же операция по смене гениталий стоит огромных денег и крайне травматична.
В итоге житель Петропавловска оказался в тупике, ведь женщине с мужским удостоверением жить крайне трудно, почти невозможно. Как рассказала сама женщина-трансгендер, она не могла совершать банковские и иные операции, получить водительские права, не могла зайти ни в одно госучреждение (охрана не хотела пропускать ее даже в суд на процесс по ее же иску), элементарно — сдать кровь на анализ или сделать флюорограмму.
Когда она поехала в другую страну, то пограничники едва не задержали ее, заподозрив в использовании чужих документов (а в какую камеру, женскую или мужскую, ее посадили бы, опять же, большой вопрос). Ей пришлось объяснять значение всех терминов в медицинских документах. Стоит ли говорить, через какое унижение пришлось пройти человеку, ведь объяснения слушали не только шокированные пограничники, но и весь вагон, а тактичные люди — большая редкость.
Устав от жизни в тупике и решив разорвать замкнутый круг, женщина-трансгендер подала заявление в суд №2 Петропавловска. И судья исковые требования удовлетворила.
"Принудительно подвергать человека хирургическим процедурам, травматичным, дорогим и не входящим в перечень обязательной медицинской помощи, в качестве обязательного условия правового признания гендерной идентичности нет никакой необходимости. С учетом хирургических и гормональных коррекций изменение пола с мужского на женский в данном случае уже произведено. Суд полагает, что заключение об отказе в смене ФИО по указанным основаниям ущемляет личные права и свободы, гарантированные Конституцией РК", — говорится в решении суда.
Однако отдел РАГС подал апелляцию, поддержала отдел в апелляционной коллегии и прокуратура. Но во время разбирательств в областном суде женщине-трансгендеру предложили получить заключение казахстанских специалистов, и комиссия в Алматы факт смены пола подтвердила. На этом основании женщина и получила новые документы.
После уникального судебного процесса в городском суде Петропавловска был проведен круглый стол "Гендерное равенство", где собрались представители общественных объединений, коллегии адвокатов, СМИ.
На мероприятии было отмечено, что отношение к трансгендерам в нашем обществе чаще всего крайне негативное. Люди относятся к данному явлению с презрением и брезгливостью, считая развратом или душевной болезнью.
Судья, удовлетворившая иск, считает, что к явлению трансгендерности нужно относиться с пониманием, так как оно не имеет никакого отношения к психическим заболеваниям и гомосексуализму, не лечится и не поддается перевоспитанию. Это несовпадение между гендерной идентичностью (внутренним чувством половой принадлежности) и биологическим полом. Иными словами, загадка природы.
"В моей практике это было первое такое дело. Пришлось много литературы изучить, обратиться к медикам, психиатрам. Я прониклась бедой этого человека, который открыто заявил о себе, решив сменить пол не только де-факто, но и де-юре. Многие ведь боятся, не знают, что им делать. Но любой гражданин имеет право знать, как ему решить свою проблему, куда именно обращаться. И госорганы должны ему помогать, объяснять. Вот на этом я и делала акцент в своем решении. В силу оно, правда, не вступило, поэтому нельзя говорить, что ответ РАГС был незаконным. Но человеку пришлось нелегко. И от того, что он страдал, думаю, никому не лучше. Мы должны с пониманием относиться к чужой боли, и, конечно, опираться на законы, перед которыми абсолютно все равны", — сказала судья.
С этим согласились все участники круглого стола, отметив, что раз смена пола в стране официально разрешена, такие люди должны иметь возможность беспрепятственного получения документов и адаптации в обществе.
Адвокат Анна Лесных подчеркнула, что в других странах — в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Канаде, большинстве штатов США трансгендеры могут менять документы без хирургии.
"Также меняются процедуры и в постсоветских республиках. На Украине не так давно министерство здравоохранения пересмотрело процедуру для трансгендеров, убрав жесткие требования и ограничения. В России трансгендеры могут менять документы после прохождения психиатрической экспертизы и начала заместительной гормональной терапии без стерилизующих хирургических коррекций. Если человек прошел все это и получил новый паспорт, у него есть шанс быть принятым в обществе", — считает Анна Лесных.
По ее словам, люди стараются сохранить в тайне свою прошлую жизнь, но это не всегда возможно. Например, при смене документов ИИН остается прежним, и по нему можно узнать, что человек когда-то поменял пол. Еще возникают сложности при необходимости менять диплом, предоставить справку из военкомата при трудоустройстве.
"И еще. Можно вести долгие споры о трансгендерах — не все понимают и не все приемлют, но подвергать таких людей дискриминации никто не имеет права", — заключила адвокат.
Согласно инициативному исследованию в Казахстане 24 человека в возрасте от 18 до 42 лет решились на смену пола. Больше всего трансгендеров в Алматы и Алматинской области — 13, в Астане — 8, по одному в Шымкенте, Павлодаре и Актау. Недавно к ним прибавился и представитель Петропавловска.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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