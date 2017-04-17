В Петропавловске мужчина сменил пол

Судья, удовлетворившая иск, считает, что к явлению трансгендерности нужно относиться с пониманием, так как оно не имеет никакого отношения к психическим заболеваниям и гомосексуализму, не лечится и не поддается перевоспитанию. Это несовпадение между гендерной идентичностью (внутренним чувством половой принадлежности) и биологическим полом. Иными словами, загадка природы.

"В моей практике это было первое такое дело. Пришлось много литературы изучить, обратиться к медикам, психиатрам. Я прониклась бедой этого человека, который открыто заявил о себе, решив сменить пол не только де-факто, но и де-юре. Многие ведь боятся, не знают, что им делать. Но любой гражданин имеет право знать, как ему решить свою проблему, куда именно обращаться. И госорганы должны ему помогать, объяснять. Вот на этом я и делала акцент в своем решении. В силу оно, правда, не вступило, поэтому нельзя говорить, что ответ РАГС был незаконным. Но человеку пришлось нелегко. И от того, что он страдал, думаю, никому не лучше. Мы должны с пониманием относиться к чужой боли, и, конечно, опираться на законы, перед которыми абсолютно все равны", — сказала судья.



