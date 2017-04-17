Толстые ирландские дети боятся ходить в школу из-за издёвок сверстников
17 апреля 2017, 09:40
Буллинг для детей с ожирением является серьёзной проблемой.
В Дублине (Ирландия) врачи из центра по борьбе с проблемами ожирения Temple St Hospital провели исследование, которое показало, что 6 из 10 школьников с лишним весом страдает от буллинга в школе и потому прогуливает уроки из страха перед хулиганами. Из-за психологических проблем такие дети могут отставать в развитии, передает Life.ru со ссылкой на Irish Independent.
Над большей частью ожиревших школьников издеваются их одноклассники, но в некоторых случаях агрессию проявляют посторонние люди.
Буллинг для детей с ожирением является серьёзной проблемой: они испытывают перепады настроения, у них занижена самооценка и они более склонны к деструктивным действиям по отношению к себе.
Специалисты из центра Temple St Hospital считают, что к таким детям нужен особый подход, так как психологические трудности, которые они испытывают в связи со своей внешностью, могут привести к замедлению развития.
Фото: East News
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