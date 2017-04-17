Аким ЮКО встретился с представителями Фонда Первого Президента РК - Лидера Нации

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями Фонда Первого Президента РК - Лидера Нации. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся поддержки талантливой молодёжи, а также реализации социальных проектов в регионе, передает пресс-служба акима области.

В своем вступительном слове, глава региона поприветствовал высоких гостей и отметил, что Фонд Первого Президента РК - Лидера Нации является главным Фондом страны.

Вся жизнь Главы государства - это пример для всех, и прежде всего для молодежи. Стоит учитывать, что в Южно-Казахстанской области проживает около 800 тысяч молодежи. Население нашей области составляет 3 млн. человек, в рамках страны это большая цифра. Очень важно проводить мероприятия такого рода. В свою очередь, я предлагаю проводить такие встречи с молодежью не только в формальной обстановке. Для этих целей у нас есть здания Ассамблеи народа Казахстана и Молодежного ресурсного центра», - сказал Ж.Туймебаев.

Кроме того, в ходе встречи руководство Фонда вручило представителям средней школы №5 имени Абая г.Кентау 19 наименований лабораторного оборудования на сумму 3 миллиона тенге.

Отметим, что двусторонняя встреча состоялась в рамках проекта «Дни Фонда Первого Президента РК - Лидера Нации». Фонд на регулярной основе проводит встречи с активом областей и ВУЗов в различных регионах Казахстана.

По словам Исполнительного директора Фонда Каната Джумабаева, на сегодня Фонд проводит большую работу.

«В своей недавней программной статье, Глава государства сказал о том, что сегодня очень важно менять сознание. Без трансформации сознания мы не сможем двигаться вперед. Для нас важно донести до молодежи все посылы Главы государства. Мы хотим, чтобы молодежь активно участвовала в наших проектах и конкурсах на присуждение грантов и стипендий. Я уверен, что благодаря совместной работе мы добьемся больших успехов на пути реализации творческого потенциала нашей молодежи», - сказал К.Джумаев.

Стоит отметить, что в ходе визита в г. Шымкент представители Совета молодых ученых и Совета творческой молодежи и Лауреаты Фонда встретились с преподавателями и студентами ведущих ВУЗов в Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии, где рассказали о деятельности и существующих программах Фонда.

Мероприятие Фонда Первого Президента в г.Шымкент завершится проведением интересных мастер-классов для студентов творческих факультетов в областной филармонии им.Ш.Калдаякова.

Напомним, что деятельность Фонда направлена на реализацию идей и политики Президента, поддержку молодежи в раскрытии и реализации творческого и интеллектуального потенциала, благотворительную деятельность и развитие экспертно-аналитического центра. На 2017 год Фондом запланировано более 80 мероприятий.