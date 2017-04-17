Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев поднялся на 56 позиций в рейтинге Boxrec
17 апреля 2017, 09:50
В рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) Ашкеев победил Кэмерона техническим нокаутом в седьмом раунде.
Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (8-0, 4 КО) улучшил свое положение в рейтинге Boxrec в первом среднем весе, сообщает Sports.kz.
Победа над американцем Шоном Кэмероном (10-3, 5 КО) позволила Ашкееву подняться на 106-е место в рейтинге (+56 позиций).
Напомним, в рамках вечера бокса в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) Ашкеев победил Кэмерона техническим нокаутом в седьмом раунде.
Фото: Sports.kz
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