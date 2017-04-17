В Казахстане продолжают шутить на тему строительства общежитий без кухонь и туалетов

В Сети появилось очередное забавное видео на тему решения жилищной проблемы аульной молодёжи. Авторы видео команда видеоблогеров Авторы видео команда видеоблогеров Yuframe . Видео уже посмотрели почти 700 тыс.пользователей, передает Zakon.kz





Напомним, что на днях в СМи появилась информация о том, что депутат мажилиса парламента Азат Перуашев в депутатском запросе предложил правительству для решения жилищного вопроса строить в Казахстане общежития с минимальными удобствами, (зато по дешевой цене) с общим туалетом и кухней, что позволит сэкономить на площади комнат.



Однако после А.Перуашев опроверг сообщения в СМИ о «предложении» строить квартиры «без туалетов» . «Мы предлагаем строить благоустроенные общежития для сельской молодёжи. Пример с квартирами был приведён в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире, - говорится в сообщении «Ак жол». - В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40%».

По мнению акжоловцев, это делает общежития более доступным жильём для малообеспеченных слоёв населения.

«В связи с чем мы предложили правительству добавить в программу «Нурлы жер» направление по строительству общежитий», - отметили в партии.





Публикация от Юфрейм (@yuframe) Апр 16 2017 в 8:04 PDT



