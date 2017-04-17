В Алматы поддержали инициативу Президента РК о переходе казахского алфавита на латиницу

В Алматы состоялось совещание актива города, в котором принимали участие творческая интеллигенция города, депутаты маслихата, представители общественного совета, представители образования, медицины и бизнес-сообщества, обсудившие статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», - сообщает Zakon.kz.

В статье Главы государства на всенародное обсуждение было вынесено предложение о переходе казахского алфавита на латиницу до 2025 года. Переход откроет новые перспективы в сфере технологий, благодаря чему нация сможет получить возможность развиваться и достигнуть показателей самых развитых стран мира.

«Статья Н.А. Назарбаева является новым историческим документом, который призван объединить нацию. Опираясь на передовой опыт развитых стран, в статье уделяется особоге внимание методам, которые воспитают конкурентоспособное поколение граждан через призму реализации идеи «Мәнгілік Ел». Чтобы достичь этой цели необходимо изменить свой духовный мир. Мы, представители литературы и искусства полностью поддерживаем Президента», - сказал председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин.

Н.Оразалина поддержал и народный артист СССР Асанали Ашимов, отметив, что роль языка и литературы очень важна для развития страны и нации в целом. И именно развитие данного направления поможет Казахстану войти в 30-ку самых развитых стран мира.