В Алматы обсудили статью Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Сегодня в Алматы творческая интеллигенция города, депутаты маслихата, представители общественного совета, представители образования, медицины и бизнес-сообщества обсудили статью Главы государства с активом города,сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Выступая на городском активе аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» дает оценку нашему прошлому и открывает перспективы на будущее, являясь программой духовного обновления нации.

«Программа «Туған жер» будет занимать особое место в сердцах алматинцев. Основные идеи статьи очень близки по духу нашему городу и ее жителям. К примеру, в прошлом году благодаря поддержке неравнодушных бизнесменов города были открыты более 100 спортивных площадок и более 10 детских садов. В рамках государственно-частного партнерства была построена современная школа на более чем 600 ученических мест. Заканчивается строительство еще одной новой школы. Очень развита благотворительная деятельность и меценатство», - отметил Б.Байбек.

В годы становления независимости в Алматы функционировало всего 18 государственных казахско-русских детских садов, сегодня их число достигло 157, функционировало лишь 7 казахских школ, а сейчас цифра увеличилась до 65. Количество учащихся увеличилось в 10 раз, с 11 до 104 тыс. учеников. Говоря о трехязычной политике образования, можно констатировать, что молодежь Казахстана на высоком уроване изучает как казахский, русский, так и английский язык.

«Страны, у которых развита культура, входят в число развитых стран мира, поэтому мы стремимся войти в ряды 30-ки. Здесь очень высока роль литературы и культуры, поэтому мы должны работать непокладая рук. Как говорит наш Президент, каждый в сфере своей деятельности должен внести вклад в сближение и взаимодействие города или села. Предложенное духовное возрождение очень своевременно», - подчеркнул Народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов.

В статье Главы государства на всенародное обсуждение было вынесено предложение о переходе казахского алфавита на латиницу до 2025 года. Переход откроет новые перспективы в сфере технологий, благодаря чему нация сможет получить возможность развиваться и достигнуть показателей самых развитых стран мира.

«Статья Н.А. Назарбаева является новым историческим документом, который призван объединить нацию. Опираясь на передовой опыт развитых стран, в статье уделяется особоге внимание методам, которые воспитают конкурентоспособное поколение граждан через призму реализации идеи «Мәнгілік Ел». Чтобы достичь этой цели необходимо изменить свой духовный мир. Мы, представители литературы и искусства полностью поддерживаем Президента», - сказал председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин.

Еще одной важной частью статьи является программа «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам, которая направлена на то, чтобы дать новое качественное образование учащимся и всему подрастающему поколению, используя современные технологии и опыт развитых стран.

«Елбасы большое внимание уделяет развитию образования, потому что нация, которая уважает знания - всегда достигает огромных высот. За годы независимости было построено 1300 школ. Все проекты, которые упомянул Президент в своей статье, находят положительные отклики среди учителей и педагогического состава страны», - подчеркнула заслуженный деятель РК Шамша Беркенбаева.

Таким образом, в статье Президента РК поднимаются конкретные пути и решения в повышении национального духа в XXI веке. В ходе мероприятия также поделились своим мнением руководители этнокультурных объединений и НПО, принявших участие в активе города.

В завершении, аким города дал ряд конкретных поручений руководству города по исполнению задач, поставленных Главой государства в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».