Сход оползня в Кыргызстане попал на видео
17 апреля 2017, 10:00
Земляные массы начали двигаться в полдень 15 апреля и до сих пор не остановились.
В селе Кысык-Алма Узгенского района Ошской области Кыргызстана оползень накрыл пять домов, сообщила Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Отмечается, что сход земляных масс начался в полдень 15 апреля. Спасатели не могут начать работы по расчистке, так как оползень не останавливается.
Пострадавших нет, жители пяти домов переселены.
Фото: akipress.org
Видео: АкиPress
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