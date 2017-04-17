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Сход оползня в Кыргызстане попал на видео

17 апреля 2017, 10:00

Земляные массы начали двигаться в полдень 15 апреля и до сих пор не остановились.

В селе Кысык-Алма Узгенского района Ошской области Кыргызстана оползень накрыл пять домов, сообщила Sputnik-Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Отмечается, что сход земляных масс начался в полдень 15 апреля. Спасатели не могут начать работы по расчистке, так как оползень не останавливается.

Пострадавших нет, жители пяти домов переселены.


Фото: akipress.org
Видео: АкиPress

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