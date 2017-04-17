В Астане проходит подготовка военнослужащих и техники к военному параду
17 апреля 2017, 10:00
До начала военного Парада в Астане осталось меньше месяца.
В Астане проходят тренировки парадных расчетов и военной техники, которые примут участие в военном параде 7 мая. Предвкушая ответственное историческое событие, посвященное 25-летию образования Вооруженных Сил Казахстана, военнослужащие ежедневно чеканят шаг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.
Тренировки участников Парада проходят ежедневно. Также идет плановая проверка и техническое обслуживание военной техники.
Прибывшие из разных регионов страны военнослужащие, проживают в палаточном городке. Военная техника размещена в специальном полевом парке боевых машин.
В полевом лагере созданы все необходимые условия для личного состава: палатки для проживания, медицинские пункты, пункты питания и полевые бани. На территории полевого городка развернут передвижной информационный комплекс для организации досуга. Кроме того, по выходным предусмотрено посещение военнослужащими культурных объектов и достопримечательностей столицы.
До начала военного Парада в Астане осталось меньше месяца.
Одной из отличительных особенностей предстоящего парада помимо рекордного количества привлекаемого личного состава и военной техники является участие ветеранов Вооруженных Сил Казахстана, воспитанников четырех военных школ «Жас улан», военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ Министерства обороны, которые проедут по площади на автомобильной технике военно-технических школ, а также сводная рота бригад территориальной обороны.
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