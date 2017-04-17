Эксперт о переходе на латиницу: Если Азербайджану удалось, то и Казахстан преодолеет трудности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в последнее время активно занимается политическим и экономическим реформированием своей страны. Во-первых, статус парламента и правительства расширен, во-вторых, Астана отходит от зависимости продажи энергетических ресурсов в пользу разветвления разных отраслей экономики. Таким мнением в беседе с собственным корреспондентом BNews.kz в Азербайджане поделился директор центра аналитических исследований «Атлас», азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу.

По его словам, Президент Казахстана вплотную занялся и гуманитарной сферой.

«Я внимательно прочитал последнюю обширную статью президента Казахстана Нурсултан Назарбаев под названием «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В этой статье президент ставит новые цели перед государством. Это в основном углубление политической и экономической реформы, модернизация разных сфер жизни. Глава государства обращает пристальное внимание на развитие и гуманитарных сфер жизни, это касается изучения истории и культурного наследия казахов. Президент придает значение и переводам, то есть все значимые творения великих писателей должны быть переведены на казахский язык. В завершение президент Казахстана обосновывает переход на латинский алфавит», - сказал эксперт.

«Из статьи президента я понял, что Нурсултан Назарбаев уже давно для себя решил переход от кириллицы на латиницу, но были объективные сложности, и главе государства надо было их постепенно решать. Поэтому, даже сейчас для перехода на латинский алфавит нужно определенное время. Но цель поставлена, и ее надо решать. Никаких сложностей я не ожидаю, у Казахстана достаточно людского и финансового потенциала, чтобы решить все те проблемы для перехода на латиницу. Если Азербайджану это удалось, то и Казахстан в кратчайший срок преодолеет все возможные трудности», - подчеркнул Шаиноглу..

Политолог уверен, что переход на латиницу еще больше приблизит Казахстан с тюркоязычным миром, в том числе с Азербайджаном и Турцией.