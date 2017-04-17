С начала паводков в Карагандинской области эвакуировано 1850 человек

В настоящее время протекающие весенние процессы по области практически в полной своей фазе.

Максимальные уровни воды на основных реках области (Нура, Нура-Шерубай), а также пиковые режимы работы Самаркандского и Шерубай-Нуринского водохранилищ пришлись на период с 13 по 16 апреля, когда были зафиксированы наиболее повышенные объемы притоков и сбросов (Самаркандское до 1200 куб.м/сек и Шерубай-Нуринское до 954 куб.м/сек) , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.





Несмотря на сформировавшиеся значительные объемы паводковых вод в текущем году, соизмеримые по масштабам с аналогичным периодом 2015 года, весенний процесс проходит более стабильно и контролируемо. Это достигнуто, благодаря своевременно принятым мерам по опорожнению водохранилищ.





В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области продолжаются противопаводковые и аварийно-спасательные работы. В зоне особого внимания находятся населенные пункты Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Абайского, Шетского, Актогайского и Осакаровского районов.





Совместными усилиями и оперативными действиями местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, местной полицейской службы, войсками Национальной гвардии РК, автодорожными и железнодорожными организациями оперативно проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы в зонах подтопления.





С начала паводков подтоплению подверглось 123 жилых домов и 230 дворов. В ходе проведения аварийно-спасательных и неотложных работ из зон подтопления было эвакуировано 1850 человек, отогнано в безопасные места 5338 голов крупного и мелкого рогатого скота.





Всего в предпаводковый период и в ходе него для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено более 37,3 км защитных насыпей, укреплено порядка 10,5 км защитных дамб и валов, уложено порядка 50,5 тыс. мешкотары, откачено более 1264,5 куб.м. воды.





В аварийно-спастательных и неотложных работах было задействовано 2288 человек личного состава, 709 единиц техники.





По состоянию на 8:00 часов 17 апреля на территории Бухар-Жырауского района остаются подтопленными 7 дворовых территорий, в том числе 3 дома в селе Кызылжар, 5 дворовых территорий, в том числе 1 дом в селе Сарытобе, в селе Чкалово 70 дворовых территорий, в том числе 49 домов, в селе Садовое 64 дворовых территорий и в том числе 42 домов. В зоне подтопления проведены работы по своевременной эвакуации населения и инженерной защите территории.





За прошедшие сутки 16 апреля уложено 9900 шт. мешкотар, возведено 2500 м защитных валов в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах. В противопаводковых мероприятиях задействовано 595 чел. и 162 ед.техники.





За период паводка зафиксированы переливы талых вод на 47 участках автомобильных дорог республиканского и местного значения общей протяженностью более 7,2 км и 2 участках железных дорог, в т.ч. размывы 1 участка автодороги республиканского значения (а/д «Акчатау-Кызылорда-Павлодар» Шетский район), и 8 участков дорог местного значения (Ынталы-Бесоба, «Татан-Караагаш», «Коянды-Егиндыбулак-Буркитти», «Талды-Акбай-Кызылбай», «Коктас-Тегисшилдик», «Жарлы-Жанатоган», «Каркаралинск-Актерек», «Актогай-Нарманбет»), а также деформация автодорожных мостов автодороги областного значения «Аксу Аюлы-Кайракты-Агадыр-Моиынты», проходящего через реку Жаман-Сарысу и автодороги местного значения в с. Бесоба Бесобинского с/о в результате подмыва опор водами р. Байкожа.





На сегодняшний день остаются переливы на 12 участках дорог: республиканского значения на территории Каркаралинского района (автодорога Караганда-Аягуз-Бугаз 43, 141, 169, 174, 178 км, Бастау-Актау-Темиртау 12км) и местного значения (Жартас-Коксу, «Байтуган-Шахтерское», «Шахтерское-Майоровка», «Заречное-Тассуат», «Жараспай-Куланотпес», «Абай-Новодолинка-Шахан-Молодецкое», подъездной путь к селу Шопа Шетского района).





В зонах подтопления проводится весь комплекс необходимых работ, в том числе с привлечением железнодорожных составов, как для эвакуации населения, так и в целях перевозки населения в условиях ограничения автотранспортного движения.





Так в связи с переливами на автодороге республиканского значения «Караганда-Аягоз-Бугаз» с 13 апреля закрыто движение для всех видов транспорта на участке Караганда-Каракаралинск. Перевозка населения осуществляется железнодорожными вагонами Карагандинского отделения дороги в колличесве 4-х единиц.





Заблаговременная переброска сил и средств гражданской защиты в зоны затопления позволила избежать жертв среди населения.





По состоянию на 16 апреля уменьшен сброс воды из Самаркандского водохранилища в объеме 930 куб. м./сек, увеличен сброс на Интумакском водохранилище до 1450 куб.м./сек.





В настоящее время, максимальное количество сил гражданской защиты сосредоточено в н.п. Актобе Бухар-Жырауского района, в количестве 190 человек и 20 ед. техники, которыми на месте проведена укладка 7900 ед. мешкотары длиной 2,5 км., укрепление тела защитной дамбы с дополнительной её отсыпкой инертным материалом.





На случай возможной эвакуации населения в расположенных ниже населенных пунктах проведены все мероприятия по заблаговременному оповещению населения, приведены в готовность личный состав и техника.





Паводковая ситуация находится на контроле.



