Что нужно для регистрации музыкальных произведений?
17 апреля 2017, 10:18
Советы тем, кто впервые решил зарегистрировать свои права на произведения.
О том, что нужно для регистрации музыкальных произведений на своей странице в Facebook рассказал официальный представитель в Министерство юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов, передает Zakon.kz
"Уверен это пост будет интересен творческим людям, особенно композиторам, которые впервые решили зарегистрировать свои права на произведения.
Итак, для регистрации прав на музыкальные произведения с текстом или без текста и музыкально-драматические произведения нужны следующие документы:
- заявление,
- носитель с записью произведения,
- текст,
- ноты в виде партитуры или клавира,
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
- оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за государственную регистрацию", - написал в ФБ О.Рамазанов.
Права на музыкальные произведения, созданные в раздельном соавторстве, могут быть зарегистрированы как раздельно, при условии соблюдения прав соавтора, так и совместно.
Фото: www.2do2go.ru
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