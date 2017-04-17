Советы тем, кто впервые решил зарегистрировать свои права на произведения.

О том, что нужно для регистрации музыкальных произведений на своей странице в Facebook рассказал официальный представитель в Министерство юстиции Республики Казахстан Олжас Рамазанов , передает Zakon.kz





"Уверен это пост будет интересен творческим людям, особенно композиторам, которые впервые решили зарегистрировать свои права на произведения.

Итак, для регистрации прав на музыкальные произведения с текстом или без текста и музыкально-драматические произведения нужны следующие документы :

- заявление,

- носитель с записью произведения,

- текст,

- ноты в виде партитуры или клавира,

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя,

- оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за государственную регистрацию", - написал в ФБ О.Рамазанов.





Права на музыкальные произведения, созданные в раздельном соавторстве, могут быть зарегистрированы как раздельно, при условии соблюдения прав соавтора, так и совместно.



