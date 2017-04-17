Работники шахты Саранская предстали перед судом
17 апреля 2017, 10:22
На скамье подсудимых трое - машинист дизелевоза «Феррит» Евгений Трофимович, машинист дизелевоза «Феррит» Сергей Мишин и начальник участка рельсового транспорта Дмитрий Арабаджи.
Предстали перед судом трое должностных лиц по обвинению в гибели троих горняков в шахтер Саранская угольного департамента АО «АрселорМитал Темиртау», сообщает МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-секретарь, руководитель канцелярии Саранского городского суда Бибигуль Усипбекова, всех трое находятся под мерой пресечения «залог».
«Дело поступило в производство суда. Судьей назначен Талгат Амрашев», - сообщила Бибигуль Усипбекова.
На скамье подсудимых трое - машинист дизелевоза «Феррит» Евгений Трофимович, машинист дизелевоза «Феррит» Сергей Мишин и начальник участка рельсового транспорта Дмитрий Арабаджи.
Подсудимым вменяется преступление по статье 156 часть 4 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Согласно материалам уголовного дела, вина подсудимых заключалась в следующем: Арабаджи дал устное распоряжение машинисту подземной установки Мишину осуществить монтаж двух несущих грузовых тележек NP-NV5-R на пассажирскую кабину KVS-2R1, а также установить на балку ходовой подвесной монорельсовой дороги Ferrit пассажирскую кабину и тормозную тележку.
Подсудимый Мишин, не имеющий достаточной квалификации для производства данного вида работ, придя на заезд главного конвейерного уклона, произвел монтаж. При этом Мишин не установил тягу между несущими грузовыми тележками, как требуется по стандартам, а установил тягу, не соответствующую требованиям завода изготовителя для данной пассажирской кабины. По окончанию работ, не сообщив никому из сменного надзора о проделанной работе, отсоединил от локомотива Ferrit пассажирскую кабину, тормозную тележку и выехал вверх на заезд главного конвейерного уклона 5-го горизонта. По окончании смены не представил отчет о проделанной работе инженерно-техническим работникам участка.
В свою очередь, подсудимый Арабаджи, не владея достоверной информацией в первую смену, 10 ноября 2016 года выдал наряд машинисту дизелевоза Трофимовичу на перевозку людей по главному конвейерному уклону К9 7 горизонта на шахтном локомотиве DLZ110F-130-4 №8.
Подсудимый Трофимович подсоединил к тормозной тележке пассажирскую кабину с тормозной тележкой, не убедившись в ее работоспособном состоянии. Первая смена шахтеров села в пассажирскую кабину, которая тронулась с 7-го на 5-ый горизонт.
Трагедия произошла примерно в 14 часов 20 минут на пикете-45 при проезде через поворот главного конвейерного уклона К9 7-го горизонта - произошел излом с последующим отрывом проушины на несущей тележке пассажирской кабины. В результате пассажирская кабина стала скатываться вниз по уклону с находящимися внутри 12 горняками. Под собственным весом кабина стала перемещаться вниз по уклону с ускорением на расстоянии 220 метров. По ходу движения произошли удары пассажирской кабины с последующим выпадением трех работников на почву выработки. В результате произошла остановка движения кабины.
Директор шахты «Саранская» Сергей Мустивко и еще 15 должностных лиц были признаны ответственными за смерть четверых шахтеров по выводам республиканской комиссии Министерства по инвестициям и развитию. Члены комиссии под руководством заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Нурбека Кунанбаева признали 16 человек виновными. Все они были направлены на сдачу экзамена по технике безопасности.
Подсудимыми признаны трое, поскольку остальные должностные лица были освобождены от ответственности на основании деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием.
Напомним, трагедия в шахте «Саранская», унесшая жизни четверых горняков, произошла 10 ноября прошлого года в 15 часов. Еще пятеро шахтеров получили тяжелые травмы. Была установлена 100-процентная степень вины работодателя и нулевая степень вины работников.
Фото novoetv.kz
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