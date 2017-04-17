Работники шахты Саранская предстали перед судом

Согласно материалам уголовного дела, вина подсудимых заключалась в следующем: Арабаджи дал устное распоряжение машинисту подземной установки Мишину осуществить монтаж двух несущих грузовых тележек NP-NV5-R на пассажирскую кабину KVS-2R1, а также установить на балку ходовой подвесной монорельсовой дороги Ferrit пассажирскую кабину и тормозную тележку.

Подсудимый Мишин, не имеющий достаточной квалификации для производства данного вида работ, придя на заезд главного конвейерного уклона, произвел монтаж. При этом Мишин не установил тягу между несущими грузовыми тележками, как требуется по стандартам, а установил тягу, не соответствующую требованиям завода изготовителя для данной пассажирской кабины. По окончанию работ, не сообщив никому из сменного надзора о проделанной работе, отсоединил от локомотива Ferrit пассажирскую кабину, тормозную тележку и выехал вверх на заезд главного конвейерного уклона 5-го горизонта. По окончании смены не представил отчет о проделанной работе инженерно-техническим работникам участка.



