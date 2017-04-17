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Новости за сегодня

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило о назначении Председателем Правления банка Копешова Б.Б.

 

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»(Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров от 13 апреля 2017 года «Копешов Булан Бейсенбаевич назначен на должность Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»с 14.04.2017 г.»

17 апреля 2017, 10:17
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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