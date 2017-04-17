АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило о назначении Председателем Правления банка Копешова Б.Б.

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»(Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров от 13 апреля 2017 года «Копешов Булан Бейсенбаевич назначен на должность Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»с 14.04.2017 г.»