АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило о назначении Председателем Правления банка Копешова Б.Б.
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»(Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров от 13 апреля 2017 года «Копешов Булан Бейсенбаевич назначен на должность Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»с 14.04.2017 г.»
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