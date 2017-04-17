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Новости за сегодня

В ходе рабочей поездки Б. Сагинтаева в США подписано соглашение об открытии Представительства РК в Кремниевой долине

 

В рамках рабочей поездки Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева в США в г. Сан-Франциско состоялось подписание соглашения об открытии Представительства Казахстана в Кремниевой долине.

Соответствующий Меморандум был подписан между АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» («АКФ «ПИТ») и Венчурным фондом GVA Capital.

Инновационное Представительство обеспечит платформу для развития технологических стартапов из РК в Кремниевой Долине, доступ к лучшим технологическим идеям и стартапам Долины для развития корпораций, бизнеса и науки в РК.

Основная цель открытия Представительства - создать «мост» между Казахстаном и Кремниевой долиной для обмена информацией о трендах глобального технологического развития и привлечения инноваций и инвестиций в экономику РК. Это позволит нашей стране эффективнее проводить технологическую модернизацию производственных компаний и предприятий, обозначенную в Послании Президента РК Н.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Напомним, по поручению Президента РК Н.Назарбаева Премьер-Министр РК Б.Сагинтаев, с 11 по 14 апреля, посетил США с рабочей поездкой, в ходе которой провел встречи с представителями компаний - мировых инновационных лидеров и обсудил с ними возможности совместного сотрудничества в рамках Третьей модернизации экономики Казахстана.

 

17 апреля 2017, 10:33
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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