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Автобус с детьми смыло с дороги в Акмолинской области

17 апреля 2017, 10:45

На видео в интернете видно, что потоки воды достигают уровня окон автобуса, люди пытаются вызволить находящихся внутри пассажиров.

В Акмолинской области автобус со школьниками съехал с дороги из-за перелива талых вод, сообщили в департаменте внутренних дел.

Ранее в воскресенье в казахском сегменте Сети вечером появилось видео очевидцев инцидента, на котором видно, как через дорогу переливаются бурным потоком талые воды. На записи виден съехавший в кювет автобус, в котором находились дети.


Как удалось выяснить, инцидент произошел 16 апреля в Сандыктауском районе на автодороге Атбасар — Кокшетау, между селами Балкашино и Максимовка.

"Автобус марки "ПАЗ" выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал из-за перелива талых вод, дети не пострадали, они были эвакуированы и размещены в школе", − рассказали в полиции. Как отметили в полиции, по данному факту проводится проверка.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: скриншот видео Youtube





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