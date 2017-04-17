Четверо детей пострадали в результате массового ДТП в Алматы

Девушка-водитель врезалась в дерево, удар от которого повлек за собой цепочку столкновений в Алматы, сообщили очевидцы.

Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Шаляпина и Момышулы. По словам очевидцев, водитель Toyota RAV-4, девушка, двигалась по Момышулы в северном направлении.





По словам девушки, у автомобиля заклинила педаль тормоза, в результате RAV-4 вильнул влево и снес дерево. От удара с деревом авто откинуло в припаркованную Toyota Camry, затем RAV-4 перевернулся и "влетел" в KIA Bongo, который, в свою очередь, столкнулся с Lada Granta.



