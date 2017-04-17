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Четверо детей пострадали в результате массового ДТП в Алматы

17 апреля 2017, 10:48

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены четыре автомобиля.

Девушка-водитель врезалась в дерево, удар от которого повлек за собой цепочку столкновений в Алматы, сообщили очевидцы.

Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Шаляпина и Момышулы. По словам очевидцев, водитель Toyota RAV-4, девушка, двигалась по Момышулы в северном направлении.

По словам девушки, у автомобиля заклинила педаль тормоза, в результате RAV-4 вильнул влево и снес дерево. От удара с деревом авто откинуло в припаркованную Toyota Camry, затем RAV-4 перевернулся и "влетел" в KIA Bongo, который, в свою очередь, столкнулся с Lada Granta.

В результате дорожной аварии пострадали шестеро: четверо детей и двое взрослых. Всех госпитализировали.

источник: Sputnik Казахстан
фото: Sputnik Казахстан


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