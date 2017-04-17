Четверо детей пострадали в результате массового ДТП в Алматы
17 апреля 2017, 10:48
В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены четыре автомобиля.
Девушка-водитель врезалась в дерево, удар от которого повлек за собой цепочку столкновений в Алматы, сообщили очевидцы.
Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Шаляпина и Момышулы. По словам очевидцев, водитель Toyota RAV-4, девушка, двигалась по Момышулы в северном направлении.
По словам девушки, у автомобиля заклинила педаль тормоза, в результате RAV-4 вильнул влево и снес дерево. От удара с деревом авто откинуло в припаркованную Toyota Camry, затем RAV-4 перевернулся и "влетел" в KIA Bongo, который, в свою очередь, столкнулся с Lada Granta.
В результате дорожной аварии пострадали шестеро: четверо детей и двое взрослых. Всех госпитализировали.
источник: Sputnik Казахстан
фото: Sputnik Казахстан
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