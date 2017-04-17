Как отметили Пасху в главном храме Алматы

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года православные верующие Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан со всем христианским миром встретили Праздник праздников и Торжество из торжеств – Светлое Христово Воскресение, Пасху

В главном храме Южной столицы – Вознесенском кафедральном соборе – праздничные пасхальные богослужения возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Гостями праздника стали: Генеральный консул Российской Федерации в Алматы А.М. Демин с супругой; руководители общественных объединений.

По древней традиции пасхальное евангелие на ночной Божественной Литургии читалось на нескольких языках. Митрополит Александр начал чтение на древнегреческом, далее сослужащее духовенство продолжило чтение на: латыни, древнееврейском, казахском, английском, сербском, украинском, польском, русском, итальянском и церковнославянском. Пасхальное приветствие «Христос воскресе!» также в этот день произносится на разных языках и наречиях, древних и современных, в ознаменование всемирного торжества христианского благовестия о воскресении из мертвых Христа Жизнодавца.





































































































А уже 16 апреля, вечером, в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил чин Великой Пасхальной вечерни.

Гостем праздника стал заместитель акима города Алматы А.О. Кырыкбаев.





По сложившейся традиции к началу Великой вечерни в кафедральный собор Алматы делегацией священнослужителей и мирян епархии был доставлен Благодатный Огонь из Храма Гроба Господня.





Взойдя на амвон владыка митрополит первым возжег пучки свечей от святыни и благословил ими верующих. От этого огня зажглись свечи во всем соборе, духовно соединяя алматинцев с храмом Воскресения Христова в Иерусалиме. Многие прихожане уносили этот священный огонь в свои дома, для того чтобы затеплить свои лампады перед иконами.





































Фото: mitropolia.kz







