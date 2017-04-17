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Восстановление смертной казни в Турции допустил Эрдоган

17 апреля 2017, 10:50

Такой шаг означал бы конец переговорам о вступлении Турции в Европейский союз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после окончания референдума об изменении формы правления заявил, что в стране может быть проведен еще один плебисцит — о восстановлении смертной казни, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

На референдуме, который прошел в воскресенье, 16 апреля, предлагалось решить, надо ли вносить изменения в 18 статей турецкой Конституции. В случае утвердительного ответа должность премьер-министра будет упразднена, президент сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Кроме того, президент получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

Обращаясь в Стамбуле к приветствующей его толпе, Эрдоган сказал, что он «немедленно» обсудит вопрос о возвращении смертной казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом и лидером националистической оппозиции.

Как отмечается, такой шаг означал бы конец переговорам о вступлении Турции в Европейский союз.

По официальным данным, по итогам обработки 99,97 процента бюллетеней 51,41 процента избирателей проголосовали «за», 48,59 процента — «против» внесения поправок.

Фото: Murad Sezer / Reuters

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