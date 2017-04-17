Водопад из талых вод образовался в Северном Казахстане
17 апреля 2017, 10:51
Поток талых вод настолько сильный, что дорожное полотно полностью разрушено.
В районе им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области талые воды разрушили дорогу, сообщает МИА «Казинформ».
Поток талых вод настолько сильный, что дорожное полотно полностью разрушено. Видео опасного участка в социальных сетях размещают пользователи.
О закрытии трассы «Кокшетау-Рузаевка» североказахстанцев служба спасения «112» предупредила через SMS-рассылку.
Вчера талые воды пришли в село Рузаевка. Затоплено несколько десятков домов, погибло порядка 100 голов скота. Спасатели эвакуировали свыше 40 человек местных жителей.
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