Сосед лондонского террориста: Он был помешан на лотереях и много пил

Сосед по квартире лондонского террориста Халида Масуда рассказал журналистам, что у террориста были проблемы с запрещёнными в исламе азартными играми и выпивкой. Эту информацию подтвердил и владелец магазина, в котором часто бывал Масуд , пишет , пишет Лайф.ру





Напомним, 22 марта 2017 года в Лондоне Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на толпу пешеходов в районе здания британского парламента. В результате произошедшего погибли четыре человека, сам нападавший был ликвидирован полицейскими.





— Он в огромных количествах покупал скретч-карты, также от него разило алкоголем. Это не вписывалось в его веру, потому что обе эти привычки запрещены в исламе. Он не был хорошим мусульманином, — рассказал бизнесмен изданию The Sun.





Фото: REUTERS/Hannah McKay



