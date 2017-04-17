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Сосед лондонского террориста: Он был помешан на лотереях и много пил

17 апреля 2017, 11:14

"Он не был хорошим мусульманином".

Сосед по квартире лондонского террориста Халида Масуда рассказал журналистам, что у террориста были проблемы с запрещёнными в исламе азартными играми и выпивкой. Эту информацию подтвердил и владелец магазина, в котором часто бывал Масуд, пишет Лайф.ру.

Напомним, 22 марта 2017 года в Лондоне Халид Масуд на автомобиле совершил наезд на толпу пешеходов в районе здания британского парламента. В результате произошедшего погибли четыре человека, сам нападавший был ликвидирован полицейскими.

— Он в огромных количествах покупал скретч-карты, также от него разило алкоголем. Это не вписывалось в его веру, потому что обе эти привычки запрещены в исламе. Он не был хорошим мусульманином, — рассказал бизнесмен изданию The Sun.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

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