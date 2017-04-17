Внесении изменений в Правила предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий

В частности, изменения внесены главу 17: «Глава 17. Порядок организации равного доступа на подключение к регулируемым услугам (товарам, работам) по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам и процедура организации равного доступа при выдаче технических условий на подключение к услугам газоснабжения. 71. Заявка потребителя на получение доступа к регулируемым услугам в сфере хранения, транспортировки газа или газового конденсата по распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов должна содержать следующие сведения и документы: 1) реквизиты потребителя; 2) для юридических лиц (нотариально засвидетельствованные копии с оригинала устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - для резидентов Республики Казахстан, легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа, удостоверяющего, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки - для нерезидентов Республики Казахстан); для физических лиц (документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства и копия документа, удостоверяющего личность). 3) подтверждение наличия соответствующего объема газа или газового конденсата (ресурсная справка, нотариально засвидетельствованная копия договора закупки газа или газового конденсата), для всех потребителей; 4) срок начала и окончания транспортировки газа или газового конденсата для всех потребителей - в случае предоставления заявки на получение доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа или газового конденсата по распределительным трубопроводам; 5) пункт на начало маршрута транспортировки газа или газового конденсата для всех потребителей - в случае предоставления заявки на получение доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа или газового конденсата по распределительным трубопроводам; 6) пункт на конец маршрута транспортировки газа или газового конденсата для всех потребителей - в случае предоставления заявки на получение доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа или газового конденсата по распределительным трубопроводам; 7) о приеме газа или газового конденсата, для всех потребителей - в случае предоставления заявки на получение доступа к регулируемым услугам по хранению газа и (или) эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов; 8) срок начала закачки и окончания отбора газа или газового конденсата, для всех потребителей - в случае предоставления заявки на получение доступа к регулируемым услугам по хранению газа; 9) срок начала и окончания поставки газа или газового конденсата, для всех потребителей - в случае предоставления заявки на получение доступа к регулируемым услугам по эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними газораспределительных газопроводов; 10) характеристики и параметры поставляемого газа или газового конденсата для всех потребителей. 72. Документы, представляемые потребителями-нерезидентами Республики Казахстан и исходящие из страны их пребывания должны быть легализованы в установленном законодательством порядке, либо иметь апостиль. 73. В случае ограниченной технической возможности оказания регулируемых услуг вследствие аварии либо при отсутствии достаточной для удовлетворения всех рассматриваемых заявок свободной мощности трубопроводов, приоритет первоочередного доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа или газового конденсата по распределительным трубопроводам субъектом естественной монополии, оказывающим регулируемые услуги по транспортировке газа или газового конденсата по распределительным трубопроводам отдается потребителям, поставляющим газ или газовый конденсат, предназначенный потребителям в следующей очередности: 1) населению, пользующемуся газом или газовым конденсатом в бытовых целях; 2) объектам коммунально-бытового назначения; 3) потребителям, использующим газ или газовый конденсат в качестве сырья или топлива для выпуска продукции с непрерывным циклом технологического процесса; 4) электростанциям и промышленным предприятиям, газоснабжение которых в весенне-зимний период должно регулироваться путем частичного или полного перехода их на резервные виды топлива в установленном законодательством порядке; 5) остальным потребителям. 74. В случае ограниченной технической возможности оказания регулируемых услуг вследствие аварии либо при отсутствии достаточной для удовлетворения всех рассматриваемых заявок свободной мощности хранилища газа, приоритет первоочередного доступа к регулируемым услугам по хранению газа отдается потребителям, хранящим газ, предназначенный потребителям в следующей очередности: 1) населению, пользующемуся газом или газовым конденсатом в бытовых целях; 2) объектам коммунально-бытового назначения; 3) потребителям, использующим газ или газовый конденсат в качестве сырья или топлива для выпуска продукции с непрерывным циклом технологического процесса; 4) электростанциям и промышленным предприятиям, газоснабжение которых в весенне-зимний период должно регулироваться путем частичного или полного перехода их на резервные виды топлива в установленном законодательством порядке; 5) остальным потребителям. 75. Порядок выдачи технических условий в случаях, предусмотренных Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утверждаемыми согласно пункту 23-14 статьи 20 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», определяется указанными Правилами. Для получения технических условий потребитель подает письменное обращение (заявку, заявление) в произвольной форме поставщику услуг с указанием объема максимального часового потребления. К письменному обращению (заявке, заявлению) прилагаются: 1) копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта - для физических лиц, копия свидетельства или справка о государственной регистрации/перерегистрации - для юридических лиц; 2) копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта; 3) копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей; 4) топографическая съемка участка строительства в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с соответствующими эксплуатирующими организациями; 5) копия технического паспорта на газопотребляющее оборудование с указанием технических характеристик; 6) схема расположения объекта; 7) гидравлические расчеты на потребление природного газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов - для юридических лиц. 76. При необходимости определения производственных мощностей систем газоснабжения новых, расширяемых или реконструируемых объектов, поставщик услуг в течение трех рабочих дней со дня поступления письменного обращения (заявки, заявления) в соответствии с пунктом 75 настоящих Правил запрашивает материалы по установке приборов коммерческого учета, опросной лист, схемы отвода земельного участка. 77. Срок выдачи технических условий поставщиком услуг - пять рабочих дней со дня поступления письменного обращения (заявки, заявления) в соответствии с пунктом 75 настоящих Правил. 78. Выдача технических условий на подключение объектов к газоснабжению осуществляется при условии: 1) полноты и достоверности документов и сведений, прилагаемых к заявлению согласно пункту 75 настоящих Правил; 2) соответствия газифицируемого объекта требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных технических документов; 3) наличия технической возможности газификации объекта, в том числе, если подключение новых объектов или увеличение существующих мощностей не приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг другим существующим потребителям; 4) наличия сетей. 79. При несоответствии одному из требований пункта 78 настоящих Правил, потребителю в срок пять рабочих дней со дня поступления письменного обращения (заявки, заявления) направляется мотивированный ответ в письменном виде с указанием причин отказа. 80. В технических условиях указываются допустимая мощность, количество, размещение и основные характеристики оборудования. 81. Технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации. 82. При изменении первоначального проектного решения объекта системы газоснабжения технические условия изменяются в течение периода их действия путем подачи потребителем письменного обращения (заявки, заявления) поставщику услуг на новые технические условия в порядке, установленном настоящими Правилами. 83. Изменение технических условий в течение периода их действия по инициативе поставщика услуг допускается с согласия потребителя в случае изменения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных технических документов. 84. Поставщик услуг ведет учет выданных технических условий. 85. При смене владельца объекта одна из заинтересованных сторон (владелец, покупатель, арендатор) в течение десяти календарных дней со дня заключения договора купли-продажи (имущественного найма) уведомляет поставщика услуг о смене владельца и приглашает на определенный день и час их представителей для сверки показаний, схем присоединения приборов коммерческого учета. Поставщик услуг составляет и выдает на месте потребителю соответствующий акт. Вместе с уведомлением о смене владельца поставщику услуг направляются на переоформление акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Срок выдачи переоформленного акта составляет три рабочих дня со дня получения уведомления.» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.