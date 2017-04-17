Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 310,80 (-0,07), CNYKZT_TOD - 45,1750/45,2000

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и T+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+1 в тенге и долларах США (EURKZT_TОМ и EURUSD_TОМ) и китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. Торги евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводятся в связи с выходным днем 17 апреля (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании. Для EURKZT_TОМ и EURUSD_TОМ данная сессия 17 апреля 2017 года является основной. В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 310,80 тенге за доллар (-0,07 тенге), объем торгов - 25 700 тыс. USD (-40 300 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 45,1750 тенге за юань, предложение - 45,2000 тенге за юань).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.