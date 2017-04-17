В частности, определены следующие сроки завершения учебного года:

1) учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности - 25 мая 2017 года;

2) итоговые выпускные экзамены 9 (10) классов - с 30 мая по 9 июня 2017 года, государственные выпускные экзамены - с 29 мая по 1 июля 2017 года.

Обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов сдают итоговую аттестацию в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основногосреднего, общего среднего образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5191) (далее - приказ № 125).

Итоговая аттестация для обучающихся 9 (10) классов проводится в следующих формах и в следующие сроки:

1) устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 30 мая 2017 года.

2) устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 3 июня 2017 года;

3) письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение - для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант - для остальных) - 6 июня 2017 года;

4) письменный экзамен по математике - 9 июня 2017 года.

Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) классов проводится в следующих формах и в следующие сроки:

1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе - 29 мая 2017 года;

2) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 2 июня 2017 года;

3) тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 2 июня 2017 года;

4) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 6 июня 2017 года;

5) устный экзамен по истории Казахстана - 9 июня 2017 года.

3. Обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов при получении неудовлетворительных оценок по одному или двум предметам допускаются к прохождению в школе повторной итоговой аттестации по данным учебным предметам с 10 июня по 1 июля 2017 года.

4. Управлениям образования областей, городов Астана и Алматы, республиканским организациям среднего образования:

1) обеспечить завершение 2016-2017 учебного года в соответствии с требованиями настоящего приказа и приказа № 125;

2) организовать участие обучающихся в едином национальном тестировании;

3) обеспечить выпуск обучающихся 9 (10), 11 (12) классов 1 июля 2017 года.

5. Департаменту дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (Жонтаева Ж.А.) совместно с республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный центр тестирования» (Алимкулов Р.С.) организовать подготовку и доставку пакетов экзаменационных заданий для обучающихся 11 (12) классов до управлений образования областей, городов Астана и Алматы, а также для обучающихся 9 (10), 11 (12) классов республиканских организаций среднего образования до 23 мая 2017 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.