Более сотни голов скота погибло из-за наводнения в селе в СКО
17 апреля 2017, 11:31
Двести человек эвакуированы из села, подтопленного вышедшей из берегов рекой, в СКО
В Северо-Казахстанской области, в селе Рузаевка района имени Габита Мусрепова, в результате выхода из берегов реки произошло подтопление порядка 150 домов, свыше 200 человек пришлось экстренно эвакуировать, сообщили Sputnik Казахстан в отделе по ЧС района.
Как пояснили в ОЧС, в этом населенном пункте протекает река Жем Барак. Обильные дожди, которые прошли в области, способствовали тому, что река вышла из берегов. "В селе подтоплено 150 домов, из которых эвакуированы 200 человек. Погибло свыше 100 голов домашнего скота.
На месте чрезвычайного происшествия работает оперативный штаб", — проинформировали в районном отделе по ЧС. Кроме того, сегодня утром спасатели оповестили североказахстанцев посредством СМС, что трасса Кокшетау — Рузаевка закрыта.
Фото © Sputnik / Алексей Мальгавко
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