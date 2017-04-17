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Какая погода ожидает казахстанцев в мае

17 апреля 2017, 11:32

По-летнему жаркие дни будут сменяться возвратами холодов с ночными заморозками.

В мае по прогнозу синоптиков, озвученной ранее на пресс-конференции, ожидается неустойчивая погода: теплые, а порой по-летнему жаркие дни будут сменяться возвратами холодов с ночными заморозками. При этом в начале и середине месяца вторжение холодных воздушных масс с акватории арктических морей может вызвать мокрый снег, передает Zakon.kz.

Напомним, что лето этого года ожидается жарким (выше нормы на 1…2 °С) и преимущественно сухим, исключение составят южные и юго-восточные регионы республики, где с частыми северо-западными потоками ожидаются резкие перепады температур с обильными грозовыми дождями, в отдельных регионах даже с градом.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: Wonderfulnature.ru





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