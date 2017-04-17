Все сельские акиматы в РК обеспечат интернетом

В рамках плана мероприятий по внедрению самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления в Казахстане все аппараты акимов сельских округов до 1 сентября текущего года обеспечат высокоскоростным интернетом, передает корреспондент Zakon.kz





«Обеспеченность аппаратов акимов сельских округов качественной интернет связью. Мы провели работу с нашим нацоператором АО «Казахтелеком». По нашим данным, из 1066 сельских округов, в которых планируется на первом этапе внедрение бюджета четвертого уровня, 835 имеют доступ в интернет со скоростью свыше 512 килобит в секунду», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании в Мажилисе по вопросам внедрения самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления.





Как он уточнил, это та скорость, которая требуется для бесперебойной работы системы казначейства. В то же время, по его словам, в 74 сельских округах есть сторонние операторы, это «Алтел», «Транстелеком», «Сәтті Телеком», «Билайн» и другие.





«При этом их скорость выше требуемых 512 килобит в секунду. Кроме того, в 32 из 157 сельских округов установлены спутниковые каналы связи интернета - это Астел, Kazsatnet, скоростью не ниже 1 мегабит в секунду, то есть опять же это достаточно для проведения казначейских операций», - уточнил глава ведомства.





«Вместе с тем, в 125 сельских округах на данный момент отмечена низкая скорость интернета, они распределены в основном по Восточно-Казахстанской области, Южно-Казахстанской области, Алматинской и Жамбылской областям», - добавил Т. Сулейменов.





Как сообщил министр, в связи с этим Министерством национальной экономики РК совместно с Министерством по информации и коммуникации были проведены переговоры с интернет-провайдерами, по итогам которых поставщики заявили о готовности установить спутниковые каналы интернет-связи со скоростью не ниже 1 мегабит в секунду.





«При этом абонентская плата будет 50 тысяч тенге в месяц, это включая аренду оборудования. Стандартная ставка порядка 80 тысяч тенге. Здесь они пошли навстречу и снизили в 1,5 раза. В соответствии с планом мероприятий местные исполнительные органы в срок до 1 сентября 2017 года обеспечат необходимой скоростью интернета аппараты акимов сельских округов. С местными органами мы отработали, поэтому готовность есть», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана.