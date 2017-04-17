Трёхмесячного "террориста" допросили сотрудники посольства США в Лондоне
17 апреля 2017, 11:39
Семье мальчика также пришлось заплатить три тысячи фунтов.
Сотрудникам посольства США в Лондоне пришлось "допросить" трёхмесячного мальчика, которого приняли за "террориста". Как сообщает издание The Guardian, это произошло из-за галочки, которую дедушка ребёнка неправильно проставил при заполнении анкеты для разрешения на въезд, пишет Лайф.ру.
Харви Кеньон-Кэйрнс должен был отправиться в свою первую поездку через океан, пунктом назначения была выбрана Флорида. Заполняя анкету на ребёнка, дедушка мальчика при ответе на вопрос "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?" случайно ответил "да" вместо "нет".
Раскрылось это лишь тогда, когда внуку было отказано в поездке. Мальчика пришлось везти на интервью в посольство, вся поездка заняла более десяти часов — дольше, чем полёт из Манчестера в Орландо. Кроме того, семье мальчика пришлось заплатить три тысячи фунтов из-за первоначального отказа в получении разрешения.
Фото: theguardian.com/Steve Finn Photography
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854198-77a4da649bcb9e2fd3f53034a0f40ef5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...