Трёхмесячного "террориста" допросили сотрудники посольства США в Лондоне

Сотрудникам посольства США в Лондоне пришлось "допросить" трёхмесячного мальчика, которого приняли за "террориста". Как сообщает издание The Guardian, это произошло из-за галочки, которую дедушка ребёнка неправильно проставил при заполнении анкеты для разрешения на въезд , пишет , пишет Лайф.ру





Харви Кеньон-Кэйрнс должен был отправиться в свою первую поездку через океан, пунктом назначения была выбрана Флорида. Заполняя анкету на ребёнка, дедушка мальчика при ответе на вопрос "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?" случайно ответил "да" вместо "нет".





Раскрылось это лишь тогда, когда внуку было отказано в поездке. Мальчика пришлось везти на интервью в посольство, вся поездка заняла более десяти часов — дольше, чем полёт из Манчестера в Орландо. Кроме того, семье мальчика пришлось заплатить три тысячи фунтов из-за первоначального отказа в получении разрешения.



