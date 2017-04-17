В Казахстане возобновят работу малые НПЗ - «Ак жол»

Правительство подготовило приказ о возобновлении работы малых НПЗ, сообщает пресс-служба партии «Ак жол». Это сделано по настоянию партии, передает Zakon.kz.

«15 марта Ерлан Барлыбаев озвучил запрос фракции в адрес правительства с требованием обеспечить рынок ГСМ отечественной продукцией уже в этом году. Депутат подчеркнул, что необходимые условия для этого имеются», - говорится в сообщении.

Он напомнил, что 15 мая 2009 года Глава государства дал старт Программе ГПФИИР в которой поручил (цитата): «К 2014 году отечественные нефтеперерабатывающие заводы должны полностью удовлетворять внутреннюю потребность в нефтепродуктах».

«Поставленные Президентом сроки обеспечения рынка отечественными ГСМ истекли ещё 3 года назад, - отметил Барлыбаев. - А минэнергетики констатирует, что импортозависимость в ГСМ составляет 30%. Речь идёт об увеличении переработки нефти на 3 млн.тг - с нынешних 14,5 до 17,5 млн.тг».

Эту ситуацию госорганы объяснили затянувшейся реконструкцией трёх крупных НПЗ в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Но в стране существуют ещё 32 других небольших НПЗ, с суммарной мощностью переработки 6,5 млн.тн, для которых недостающие 3 млн.тн - меньше половины их объёмов.

Но в апреле прошлого года законом «О регулировании оборота нефтепродуктов», был введен запрет заводам мощностью менее 800 тыс.тн/год продавать так называемые «продукты переработки», перечень которых был утвержден соответствующим приказом минэнергетики летом 2016 года.

Эти меры привели к остановке производства на всех НПЗ, за исключением трёх гигантов.

По мнению «акжоловцев», простое снятие данного требования могло бы обеспечить рынок отечественными ГСМ уже в этом году, за счёт суммарной мощности этих самых 32 НПЗ.

В этой связи, депутаты фракции потребовали срочной отмены вышеуказанного приказа министерства энергетики и пересмотре норм Закона, а также выполнения поручения Главы государства по обеспечению рынка ГСМ отечественной продукцией уже в 2017 году.

Как стало известно из официального ответа на депутатский запрос, предложения фракции поддержаны.

«В настоящее время разработан проект приказа Министра энергетики, предусматривающий сокращение перечня продуктов переработки до уровня, который не будет создавать препятствия для работы мини-НПЗ», - говорится в письме за подписью премьер-министра Б.Сагинтаева.

«Мы признательны правительству за это решение, и уверены, что оно позитивно повлияет на стабилизацию рынка ГСМ», - прокомментировал Перуашев официальный ответ премьера.