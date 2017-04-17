Южноказахстанский предприниматель купил на 2 млн тенге билеты на «ЭКСПО-2017»

В этом году в Астане пройдет Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Участие в нем, как ожидается, примут более 100 стран и представители международных организаций. Мероприятие продемонстрирует возможности и потенциал не только столицы, но и всей нашей страны, передает пресс-служба акима области.





Сегодня в области ведется активная работа по подготовке к международной специализированной выставке «ЭКСПО - 2017». Для проведения выставки на самом высоком уровне, в подготовительных работах участие принимают порядка 150 волонтеров.





Отметим, что жители Южно-Казахстанской области уже сейчас покупают билеты. Среди них состоятельные граждане, купившие билеты на собственные средства, вручили их ветеранам, инвалидам и малообеспеченным семьям в качестве подарка. Один из тех людей, который взял на себя эту добрую инициативу – депутат областного маслихата, частный предприниматель Рахим Танирбергенов.





Предприниматель отметил, что приняв участие в прошедшем мероприятии на площади Аль-Фараби, направленном на поддержку международной выставки «Экспо-2017» и программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", он купил за свой счет 500 билетов на 2 млн. тенге.





«Считаю, что каждый гражданин должен принять участие в «ЭКСПО-2017». Потому что это очень важное мероприятие. Ожидается приезд гостей, из более 100 государств. Думаю, что южноказахстанцы не должны оставаться в стороне, когда в стране проводятся такие масштабные мероприятия. Сегодня, я на свои средства приобрел 500 билетов. Эти билеты, я вручу сотрудникам подведомственным мне учреждениям. Кроме того, в летний период для посещения выставки, я на свои средства организую специальные автобусы, на которых туркестанцы смогут поехать в Астану и вернуться обратно», - сказал Р.Танирбергенов.



