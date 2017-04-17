В Павлодаре задержан парень, пропагандировавший через соцсети идеи терроризма
17 апреля 2017, 11:48
Это уже не первое задержание приверженцев деструктивных религиозных течений.
В Павлодаре в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью, при поддержке бойцов подразделения специального назначения ДВД области, совместно с ДКНБ задержан 21-летний молодой человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Задержанный посредством социальных сетей и интернет-мессенджеров пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма, а также хранил и распространял материалы подобного содержания.
Следственным подразделением ДВД области начато досудебное расследование. Решением суда он арестован.
Это уже не первое задержание приверженцев деструктивных религиозных течений.
В конце прошлого года за совершение экстремистских преступлений в составе структурной ячейки РЭП «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» сотрудниками УБОП ДВД был задержан и в последствии осужден к длительному сроку лишения свободы, житель Павлодара Р. Гинатуллин.
В текущем году начато досудебное расследование в отношении жителя Экибастуза, также являющегося участником незаконной деятельности РЭП «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами».
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