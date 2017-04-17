Просроченная задолженность по розничным кредитам за февраль 2017 года

Качество кредитов физлиц улучшилось до максимальных уровней, однако банки не рискуют возвращаться к режиму активного кредитования розницы. За год объем просроченных кредитов населения сократился на 48 млрд тенге

Банки РК активно оздоравливают свой портфель по розничным займам. Объем просроченной задолженности по кредитам физлиц за год (к концу февраля 2017 года) сократился на 11,3% (49,1 млрд тг) и составил 376,7 млрд тенге, для сравнения, в конце февраля 2016 года был зафиксирован годовой прирост просрочки на 6,2%.

Доля просроченных кредитов физлиц за год уменьшилась на 1,1 процентных пункта и составила к концу февраля 2017 года 9,4%.

Расчищая баланс, банки не рискуют возвращаться к активному кредитованию населения. Портфель розничных кредитов за год, к концу февраля 2017 года, сократился на 1,2% (48,0 млрд тг) и составил 4,01 трлн тенге.

До этого, 5 лет подряд объем кредитов физлиц каждый год увеличивался. К концу февраля 2014 года годовой прирост составил 29,8%, до 3,79 трлн тенге, в следующие 2 года годовой прирост начал сокращаться - до 5,1% к концу февраля 2015 года и до 1,9% к аналогичному периоду 2016 года.

На фоне падения доходов населения, при которых они не могут в полной мере расплачиваться по кредитам и сохранения стабильности финансовых институтов путем оздоровления розничных портфелей, Нацбанк вносит изменения в проект Закона РК «О коллекторской деятельности», где определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником.