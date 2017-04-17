 
Облачно: дождь
11°

Алматы

Облачно: дождь

Вероятность осадков: 85%

Влажность: 88%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

311.20

17 апреля 

Курс НБРК

310.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

310.00

Продажа

311.20

АСТАНА

Покупка

310.60

Продажа

311.50

Подробнее
332.00

17 апреля 

Курс НБРК

330.18

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

327.00

Продажа

334.00

Подробнее
Новости за сегодня

Просроченная задолженность по розничным кредитам за февраль 2017 года

 

Качество кредитов физлиц улучшилось до максимальных уровней, однако банки не рискуют возвращаться к режиму активного кредитования розницы. За год объем просроченных кредитов населения сократился на 48 млрд тенге

Банки РК активно оздоравливают свой портфель по розничным займам. Объем просроченной задолженности по кредитам физлиц за год (к концу февраля 2017 года) сократился на 11,3% (49,1 млрд тг) и составил 376,7 млрд тенге, для сравнения, в конце февраля 2016 года был зафиксирован годовой прирост просрочки на 6,2%.

Доля просроченных кредитов физлиц за год уменьшилась на 1,1 процентных пункта и составила к концу февраля 2017 года 9,4%.

 

undefined

 

Расчищая баланс, банки не рискуют возвращаться к активному кредитованию населения. Портфель розничных кредитов за год, к концу февраля 2017 года, сократился на 1,2% (48,0 млрд тг) и составил 4,01 трлн тенге.

До этого, 5 лет подряд объем кредитов физлиц каждый год увеличивался. К концу февраля 2014 года годовой прирост составил 29,8%, до 3,79 трлн тенге, в следующие 2 года годовой прирост начал сокращаться - до 5,1% к концу февраля 2015 года и до 1,9% к аналогичному периоду 2016 года.

 

undefined

 

На фоне падения доходов населения, при которых они не могут в полной мере расплачиваться по кредитам и сохранения стабильности финансовых институтов путем оздоровления розничных портфелей, Нацбанк вносит изменения в проект Закона РК «О коллекторской деятельности», где определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником.

 

 

17 апреля 2017, 11:49
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код