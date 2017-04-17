Какие дороги будут перекрыты на время проведения "Алматы Марафона"

Организационный комитет "Алматы Марафона" рассказал, как будет перекрыто движение автотранспорта во время соревнований.

23 апреля на время проведения "Алматы Марафона" с 7:00 до 14:00 часов по времени Астаны будет частично перекрыто движение, проезд на автотранспорте в местах прохождения дистанций марафона будет временно невозможен, сообщает Zakon.kz





Как сообщли организаторы, запланирован частичный отвод автотранспорта с северной стороны проспекта Аль-Фараби, с западной стороны ВОАД и южной стороны проспекта Абая. Проспект Сейфуллина на участке от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыт для движения автотранспорта.









"К текущему моменту более 13 тысяч участников зарегистрировано на VI "Алматы Марафон", ставший самым ожидаемым праздником спорта, здорового образа жизни и благотворительности. Любителям бега на выбор предоставлено несколько дистанций: полный марафон, полумарафон, забег-спутник (десять километров), скандинавская ходьба, детский забег (три километра). В связи с проведением марафона, являющегося международным, будут частично перекрыты дороги. Оргкомитет соревнований просит горожан и гостей города принять это во внимание при планировании своего дня", - прокомментировала директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.





Движение будет полностью восстановлено после 14:00.



