Когда в Казахстане завершится учебный год и пройдут экзамены

Учебные занятия по всех школах и лицеях завершаются 25 мая 2017 года.

Министр образования и науки РК подписал приказ от 24 марта 2017 года «О завершении 2016-2017 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования», сообщает Zakon.kz.





Так, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 25 мая 2017 года. Итоговые выпускные экзамены 9 (10) классов пройдут с 30 мая по 9 июня 2017 года, государственные выпускные экзамены - с 29 мая по 1 июля 2017 года.





При этом учащиеся 9 (10) и 11 (12) классов сдают итоговую аттестацию в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования.





Итоговая аттестация для учеников 9 (10) классов проводится в следующих формах и в следующие сроки:





- устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 30 мая 2017 года.

- устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 3 июня 2017 года;

- письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение - для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант - для остальных) - 6 июня 2017 года;

- письменный экзамен по математике - 9 июня 2017 года.





Итоговая аттестация для учащихся 11 (12) классов проводится в следующих формах и в следующие сроки:





- письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе - 29 мая 2017 года;

- тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 2 июня 2017 года;

- тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 2 июня 2017 года;

- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 6 июня 2017 года;

- устный экзамен по истории Казахстана - 9 июня 2017 года.





Как отмечается, при получении неудовлетворительных оценок по одному или двум предметам выпускники допускаются к прохождению к повторной итоговой аттестации по данным учебным предметам с 10 июня по 1 июля 2017 года.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



