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Новости за сегодня

РФ предложила ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

 

Проект предложен в качестве альтернативы Будапештской конвенции.

Министерство иностранных дел РФ при участии других ведомств подготовило проект конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности». Обсуждение проекта прошло на этой неделе на закрытой встрече под эгидой ООН в Вене. Документ ще не опубликован в открытом доступе, пишет «КоммерсантЪ».

Проект был предложен в качестве альтернативы Конвенции о компьютерных преступлениях Совета Европы (также известна как Будапештская конвенция), подписанной в 2001 году. На сегодняшний день ее ратифицировали 53 страны, за исключением России.

РФ не понравилась статья о «трансграничном доступе к хранящимся компьютерным данным», позволяющая различным спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях других стран. По мнению Москвы, предоставление подобных возможностей иностранцам несет угрозу безопасности и суверенитету страны.

В МИД РФ проект конвенции характеризуют как «новаторский» и «универсальный». Документ учитывает многочисленные изменения, произошедшие в IT-сфере с 2001 года. Проект не предусматривает пункт о возможности вмешательства спецслужб в сети других стран и включает статью о защите суверенитета.

В качестве главной цели указывается «содействие принятию и укреплению мер, направленных на эффективное предупреждение преступлений и иных противоправных деяний в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и борьбу с ними». В числе таких киберпреступлений: несанкционированный доступ к данным, перехват информации, создание и распространение вредоносного ПО, распространение спама, преступления, связанные с детской порнографией, нарушение авторских прав и т.д.

Авторы документа также предусматривают создание круглосуточного контактного центра, который будет оказывать содействие в расследовании компьютерных инцидентов и предоставлять помощь в сборе электронных данных по уголовным преступлениям.

 

17 апреля 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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