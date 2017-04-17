Казахстан нарушил договоренности ОПЕК о сокращении добычи нефти

За январь-февраль Казахстан увеличил добычу нефти и конденсата на 40 тысяч — до 1,7 миллиона баррелей в сутки, согласно последним официальным данным.

Увеличение обусловлено главным образом за счет Кашагана, который вышел на 170 тысяч баррелей в сутки через пять месяцев после запуска. Ожидается, что к середине года добыча на месторождении достигнет 180 тысяч баррелей, а затем увеличится до 360 тысяч баррелей в сутки в 2018 году.



