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Казахстан нарушил договоренности ОПЕК о сокращении добычи нефти

17 апреля 2017, 12:00

В декабре прошлого года Казахстан наряду с другими нефтедобывающими странами пообещал сократить добычу.

Казахстан нарушил обязательства по сокращению добычи нефти на 20 тысяч баррелей в сутки, вместо того увеличив добычу с октября почти на 80 тысяч баррелей, отмечается в отчете Международного энергетического агентства за март.

За январь-февраль Казахстан увеличил добычу нефти и конденсата на 40 тысяч — до 1,7 миллиона баррелей в сутки, согласно последним официальным данным.

Увеличение обусловлено главным образом за счет Кашагана, который вышел на 170 тысяч баррелей в сутки через пять месяцев после запуска. Ожидается, что к середине года добыча на месторождении достигнет 180 тысяч баррелей, а затем увеличится до 360 тысяч баррелей в сутки в 2018 году.

Также выросла добыча на Тенгизе. С учетом последнего увеличения общий объем добычи нефти в Казахстане в феврале достиг 1,8 миллиона баррелей в сутки, что на 78 тысяч баррелей превышает октябрьскую оценку, которая включает в себя примерно 80 тысяч баррелей в сутки сопутствующего природного газа от газоперерабатывающих заводов.

"Казахстан пообещал сократить производство на 20 тысяч баррелей в сутки, но сказал, что Кашаган, Тенгиз и Карачаганак будут освобождены от ограничений производства", — отмечается в отчете.

В декабре 2016 года в Вене Казахстан объявил о заморозке добычи в первом полугодии 2017 года на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки, что меньше "стартового" показателя ноября 2016 года на 20 тысяч баррелей в сутки.

По сведениям Минэнерго, в январе текущего года Астана перевыполнила свои обязательства, снизив добычу более чем на 30 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрьским уровнем добычи. При этом порядка 95% стран, присоединившихся к соглашению, свои обязательства выполнили, что привело к росту цен на нефть.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Kursiv.kz




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