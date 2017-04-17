В лондонском баре произошла утечка ядовитого вещества, есть пострадавшие

В больницы были доставлены по меньшей мере девять человек.

По меньшей мере 11 человек получили ожоги в результате утечки неизвестного ядовитого вещества в одном из лондонских баров , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.





По информации издания, из-за инцидента были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения. При этом, как сообщается, 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб, остальных эвакуировали.





На место прибыли пожарные расчеты, машины скорой помощи и сотрудники полиции. Прилегающие к опасной зоне дороги были перекрыты. Правоохранители расследуют произошедшее. Информации об арестах не поступало.





Как сообщается, в больницы были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.





"Полученные ожоги не представляют опасности для жизни пострадавших", — цитирует издание слова представителя полиции.



