Право собственности на земельный участок и землепользования подлежат судебной защите

Шолпан Иманиязова,

Судья Верховного Суда

Способы защиты прав на земельный участок перечислены в статье 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК), как то требования о признании права на земельный участок, восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, пресечении действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения, а также иные способы защиты, предусмотренные законодательными актами.

В соответствии со статьей 188 ГК собственник имущества осуществляет права по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.

Судебная практика показывает, что наиболее часто споры возникают между собственниками соседних (смежных) участков, где в зависимости от вида нарушения заявляется иск об истребовании имущества (виндикационный иск), либо об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения (негаторный иск). В этой связи суды при подготовке дела к судебному разбирательству обращают внимание на суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истцом, заявленные в иске и соответствию им требований истца. На практике имеют место случаи, когда из существа заявленного иска видно, что требования истца вытекают из нарушенного права владения земельным участком, хотя заявлен иск об устранении препятствий.

К примеру, истец обратился в суд с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем освобождения его от построек, принадлежащих ответчику. Из существа требования усматривалось, что истец фактически лишен права владения частью своего земельного участка вследствие нахождения на нем построек, принадлежащих ответчику. В таком случае подлежали применению положения статьи 260 ГК, предусматривающие предъявление иска об истребовании имущества в случае, если нарушение прав собственника соединено с лишением права владения. Однако истцом ставился вопрос об устранении препятствий, но без указания способа устранения нарушения его права, например путем сноса построек, или иным путем. Суд, не уточнив в этой части требований истца, возложил на ответчика обязанности устранить препятствие в пользовании находящимся под зданием земельным участком с его освобождением. Тем самым, судом вынесено фактически неисполнимое решение, которое впоследствии было отменено.

В статье 264 ГК заложен способ защиты права собственности, применяемый в случае, когда нарушение прав собственника не повлекло прекращения прав владения имуществом. Положения данной статьи обоснованно применены в следующем примере. Гражданин обратился в суд с иском к ответчику о сносе ограждения на общем неделимом земельном участке, указывая, что металлическое ограждение возведено ответчиком без согласования с другими собственниками. Земельный участок, на котором воздвигнуто оспариваемое ограждение, находится в общей долевой собственности всех жильцов четырехквартирного дома.

Согласно пункту 6 статьи 53 Земельного кодекса Республики Казахстан порядок пользования земельным участком, находящимся в общей собственности (общем землепользовании), определяется договором между участниками общей собственности (общего землепользования). В случае. Если соглашение между ними не будет достигнуто, порядок пользования определяется судом. Ранее между сторонами заключено мировое соглашение по пользованию земельным участком, утвержденное определением суда. Однако данное решение о порядке пользования земельным участков в установленном порядке не зарегистрировано и не исполнено. Суд, придя к выводу о недопустимости возведения ограждения или изменения границ земельного участка без согласования с участниками общего землепользования, постановил устранить нарушения прав истца путем сноса ограждения.

Нередки споры межу собственниками земельных участков, когда фактические границы участков не соответствуют границам по акту на право собственности, имеет место наложение участков друг на друга. При разрешении таких споров суд устанавливает фактические границы земельных участков, соответствие существующих границ акту на право собственности, наличие захвата либо наложения участков, и площадь захвата и наложения участков, принадлежность расположенных на них строений. Для выяснения этих вопросов суд запрашивает кадастровые дела, исследует землеустроительную документацию, связанную с формированием границ земельных участков и установлением их на местности, привлекает специалистов уполномоченных органов.

Несомненно, проверяются основания возникновения прав на землю у каждой из сторон, при необходимости соблюдения порядка отвода земель, также правоустанавливающие документы, хронология регистрации прав на недвижимое имущество. При наличии равнозначных прав на один и тот же земельный участок или часть участка суд принимает решение, основываясь на приоритете ранее возникших прав на недвижимое имущество, устанавливается по дате возникновения права в соответствии с гражданским законодательством.

Принцип установления приоритетов между несколькими правами на один и том же объект недвижимости закреплен в пункте 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество». Единственными источниками информации, которые подтверждают зарегистрированные права на недвижимое имущество с момента введения государственной регистрации прав на недвижимое имущество являются правовой кадастр и правоустанавливающий документ.