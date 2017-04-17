МНЭ РК: Необходимо оценить ущерб от паводка
17 апреля 2017, 12:11
Ущерб, нанесенный стихией, пока неизвестен.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса Парламента РК прокомментировал вопрос выплаты компенсации жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка, передает корреспондент Zakon.kz.
«По паводку надо сначала оценить последствия, а потом уже говорить о финансах. Мы еще не знаем общий объем последствия», - сказал он.
По его словам, на эти цели в резерве правительства деньги есть.
«К паводкам готовятся, но, тем не менее, их ущерб необходимо оценить, в резерве правительства деньги есть», - заверил глава ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Караван
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