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Новости за сегодня

Выявленные нарушения при ввозе подкарантинной продукции из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран

 

За период 1 — 14 апреля 2017 года, при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, выявлено 12 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений.

Продукция была ввезена на территорию республики без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом из Российской Федерации (картофель 40 тн, лук севок 1,05 тн, саженцы 600 штук), Кыргызской Республики (капуста 19,5 тн, лук 49 тн), Китайской Народной Республики (картофель 38 тн) и Республики Узбекистан (саженцы 628 штук, сухофрукты 0,26 тн, горшечные цветы 22 штук).

Нарушители привлечены к административной ответственности, подкарантинная продукция общим весом 147,8 тонн и 1250 штук возвращена на территорию стран-экспортеров.

 

17 апреля 2017, 12:12
Источник, интернет-ресурс: Министерства сельского хозяйства РК

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