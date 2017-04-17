В Усть-Каменогорске 14-летняя девушка совершила самоубийство
17 апреля 2017, 12:15
Погибшая не дожила два дня до своего пятнадцатилетия.
В областном центре 14-летняя школьница свела счеты с жизнью, спрыгнув с девятиэтажки, передает корреспондент YK-news.kz.
Трагедия произошла 16 апреля вечером. 14-летняя учащаяся школы спрыгнула с девятиэтажного дома по бульвару Гагарина. По неподтвержденной пока версии, в момент самоубийства рядом с погибшей была ее подруга. Также знакомые девушки-подростка высказывают в соцсетях предположения, что суицид произошел из-за проблем на личном фронте.
В ДВД ВКО подтвердили факт самоубийства школьницы, но не раскрыли подробности.
— Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Михаил Потапов
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