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В Усть-Каменогорске 14-летняя девушка совершила самоубийство

17 апреля 2017, 12:15

Погибшая не дожила два дня до своего пятнадцатилетия.

В областном центре 14-летняя школьница свела счеты с жизнью, спрыгнув с девятиэтажки, передает корреспондент YK-news.kz.

Трагедия произошла 16 апреля вечером. 14-летняя учащаяся школы спрыгнула с девятиэтажного дома по бульвару Гагарина. По неподтвержденной пока версии, в момент самоубийства рядом с погибшей была ее подруга. Также знакомые девушки-подростка высказывают в соцсетях предположения, что суицид произошел из-за проблем на личном фронте.

В ДВД ВКО подтвердили факт самоубийства школьницы, но не раскрыли подробности.

— Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Михаил Потапов

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