Интернет-мошенников в сфере логистики разыскивает полиция Астаны

Департаментом внутренних дел города Астана расследуется уголовное дело по факту интернет-мошенничества, совершенного в крупном размере , сообщает , сообщает Zakon.kz





Как сообщили в полиции, участники преступной группы через казахстанские интернет-сайты «www.Della.kz» находят информацию о том, что коммерческие предприятия, занимающиеся логистикой, ищут транспортные средства для перевозки товарно-материальных ценностей из Астаны в другие регионы Казахстана, либо за его пределы. При помощи интернет-сайтов преступники находят водителей с транспортным средством, представляясь директорами коммерческих предприятий, договариваются о перевозке товара, получая при этом полную информацию о водителе и его транспортном средстве и подтверждающие документы.





Преступники связываются с представителями коммерческих предприятий и договариваются о перевозке ТМЦ (товарно-материальных ценностей), указав анкетные данные водителя и транспортного средства, а контактные телефоны - свои. Предприятие, занимающееся логистикой, скидывает заявку заказчику, чей груз необходимо перевезти. Затем заказчик созванивается по указанному в заявке номеру водителя, где на телефонный звонок отвечают злоумышленники, и заказчик предоставляет адрес откуда необходимо забрать товар. Мошенники информируют об этом настоящего водителя, который едет загружаться. Получив подтверждение от водителя о загрузке товара, мошенники через интернет находят покупателей по заниженной цене и направляют водителя на данный адрес. Водитель сообщает им о доставке и получении денежных средств, думая, что они руководители логистической компании, а мошенники, в свою очередь, указывают водителю взять часть денег за услуги, а оставшуюся часть отправить через банк на указанный ими банковский счет, который находится на территории РФ. После получения информации о переводе денежных средств преступники звонят в центры сотовой связи и, представившись операторам данными водителя, просят заблокировать его номер в связи с утерей абонентского номера, для того, чтобы водителя определенное время не могли найти заказчик, логистическая компания, либо представители правоохранительных органов.





Департамент внутренних дел города Астана просит жителей города быть бдительными при заключении договоров на транспортировку товаров с коммерческими предприятиями, занимающимися логистикой, а также водителей транспортных средств, оказывающих услугу, проверяя и убеждаясь в действительности предоставленной информации и контактных телефонов.





Пострадавших от аналогичных действий, просим обратиться по телефонам 8(7172)71-62-33, 71-60-10, сот. 8777-777-15-16.