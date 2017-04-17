Паводки в Костанайской области
17 апреля 2017, 12:26
В период 14-17 апреля в связи с повышением температурного фона в Костанайской области ожидается усиление снеготаяния.
Жители Костанайской области продолжают присылать видео и фото затопленных паводками поселков, автодорог и улиц. На этот раз люди пишут, что большая вода пришла в Карасуский, Аулиекольский, Камыстинский, Сарыкольский районы, передает alau.kz.
Пострадал от большой воды посёлок Диевка Аулиекольского района.
Фотографии и видео прислали жители из Карасуского района.
«Вот так встретили пасху в Карасуском районе, село Кошевое. С часа ночи стремительно подымается уровень воды из- за затора на реке. Местные жители с маленькими детьми спасаются в трехэтажной школе, но первый этаж активно заполняется водой. Уровень воды в поселке составляет 1,5 метра. Гибнут домашние животные и скот», — написала Кристина Зазерская.
Видео с трассы в Камыстинском районе.
Напомним, в Карасуском районе размыло дорогу. В Костанайской области было объявлено штормовое предупреждение. В период 14-17 апреля в связи с повышением температурного фона в Костанайской области ожидается усиление снеготаяния. По информации КЧС МВД РК в области подтопило талыми водами 4 населённых пункта. Из-за переливов закрыты некоторые трассы в Костанайской области.
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