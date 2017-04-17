Паводки в Костанайской области

В период 14-17 апреля в связи с повышением температурного фона в Костанайской области ожидается усиление снеготаяния.

Жители Костанайской области продолжают присылать видео и фото затопленных паводками поселков, автодорог и улиц. На этот раз люди пишут, что большая вода пришла в Карасуский, Аулиекольский, Камыстинский, Сарыкольский районы , передает , передает alau.kz









Пострадал от большой воды посёлок Диевка Аулиекольского района.





















Фотографии и видео прислали жители из Карасуского района.

«Вот так встретили пасху в Карасуском районе, село Кошевое. С часа ночи стремительно подымается уровень воды из- за затора на реке. Местные жители с маленькими детьми спасаются в трехэтажной школе, но первый этаж активно заполняется водой. Уровень воды в поселке составляет 1,5 метра. Гибнут домашние животные и скот», — написала Кристина Зазерская.













Видео с трассы в Камыстинском районе.





Напомним, в Карасуском районе размыло дорогу. В Костанайской области было объявлено штормовое предупреждение. В период 14-17 апреля в связи с повышением температурного фона в Костанайской области ожидается усиление снеготаяния. По информации КЧС МВД РК в области подтопило талыми водами 4 населённых пункта. Из-за переливов закрыты некоторые трассы в Костанайской области.