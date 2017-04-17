Войну с США сочла возможной треть россиян

Почти треть населения, 30 процентов, считают возможной войну между Россией и США, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.





При этом большинство россиян, 63 процента, по-прежнему считают такой конфликт невозможным или маловероятным.





Абсолютно невероятным считают столкновение 16 процентов опрошенных, маловероятным — 47 процентов. 16 процентов говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14 процентов полагают, что такая война уже идет.





В марте 2014 года невероятной такую войну считала, по данным ВЦИОМ, 25 процентов опрошенных, 51 процент говорили, что она маловероятна, 16 процентов считали ее весьма вероятной, и лишь 4 процента высказывали мнение, что она уже идет.



