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Войну с США сочла возможной треть россиян

17 апреля 2017, 12:29

Абсолютно невероятным считают столкновение 16 процентов опрошенных.

Почти треть населения, 30 процентов, считают возможной войну между Россией и США, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

При этом большинство россиян, 63 процента, по-прежнему считают такой конфликт невозможным или маловероятным.

Абсолютно невероятным считают столкновение 16 процентов опрошенных, маловероятным — 47 процентов. 16 процентов говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14 процентов полагают, что такая война уже идет.

В марте 2014 года невероятной такую войну считала, по данным ВЦИОМ, 25 процентов опрошенных, 51 процент говорили, что она маловероятна, 16 процентов считали ее весьма вероятной, и лишь 4 процента высказывали мнение, что она уже идет.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

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