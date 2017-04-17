Садриддин Ахмедов: Планы у меня большие – хочу вписать свое имя в историю мирового бокса

Садриддин рассказывает о своих ощущениях после победы на Кубке Короля в Бангкоке

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов стал чемпионом престижного турнира в Таиланде. Причем в финале ему не пришлось выходить на ринг. Узбекский боксер Шахрам Гиясов отказался от боя и довольствовался «серебром».

В интервью официальному сайту Казахстанской федерации бокса Садриддин рассказывает о своих ощущениях после победы на Кубке Короля в Бангкоке, а также заявил о готовности конкурировать с Абылайханом Жусуповым за право быть первым номером в весе до 69 килограммов.





- Итак, Садриддин, как оцените прошедший турнир?

- Турнир выдался непростым. В какой-то мере это связано с тем, что для меня это был первый турнир на уровне взрослых. Особо не волновался. Просто старался работать как обычно, но, конечно, если сравнивать с турнирами на уровне молодежи - здесь все на порядок сложнее и требует огромной выносливости.





- Многие болельщики ждали от вас побед нокаутом.

- В первом поединке на турнире мне это удалось. Вообще, во взрослом боксе больше возможностей для нокаутов. Все-таки здесь мы боксируем уже без шлемов и это повышает шансы провести точный и плотный удар.





- Какой поединок на турнире могли бы назвать самым сложным?

- В полуфинале с боксером из Филиппин. Это был довольно трудный соперник, который в прошлом боксировал против нашего Данияра Елеусинова в финале чемпионата мира. Много слышал о нем, но у меня была только одна мысль – одержать победу любой ценой. Получилось выполнить установку тренеров и как итог – выиграл.





- Ваши эмоции, когда узнали, что Гиясов не выйдет на финальный бой.

- О том, что соперник отказался от боя я узнал буквально в момент, когда уже собирался выходить на ринг. До последнего настраивался на то, что буду боксировать против Гиясова. Не знаю, по каким причинам он отказался, но я был готов.





- Чего было больше – разочарования, что не удалось провести бой с достаточно известным боксером или же радость от победы на турнире?

- Огромной радости не было. Мне наоборот хотелось отбоксировать и показать себя с наилучшей стороны.





- Перед боем советовались с Данияром Елеусиновым, который встречался с узбекским боксером на Олимпиаде?

- Нет, Данияру я не звонил. Думаю, мы с ним выступаем в разных стилях.





- А какой он, ваш стиль?

- Я обычно активно иду вперед, работаю первым номером и ищу возможности для сокрушающих ударов. А Данияр больше работает на дистанции, на технике и уделяет больше внимания на то, чтобы набрать очки.





- Откуда вы переняли такую манеру ведения боя?

- Не могу сказать точно. С самого детства я с большим интересом смотрел профессиональный бокс, старался всегда обращать внимание на действия боксеров в ринге.





- Какой поединок в мировом боксе оставил наибольшие впечатления?

- Бой с участием Артуро Гатти и Микки Уорда. Оба боксера проявили стойкость и стремление к победе.





- С кем из известных боксеров вас можно сравнить? Быть может, с Артуро Гатти?

- Я, наверное, еще не вышел на такой высокий уровень, чтобы меня с кем-то сравнивали. Могу сказать так: хочу превзойти их достижения и вписать свое имя в историю мирового бокса.





- Как относитесь к соперничеству с Абылайханом Жусуповым в весовой категории до 69 килограммов?

- Конкуренция – это всегда хорошо. Совсем скоро Абылайхан выступит на чемпионате Азии. Это объяснимо, поскольку я только перешел из молодежной сборной в национальную команду, а Жусупов уже обладает опытом выступлений на международных турнирах такого уровня. Если же состоится спарринг между нами, то это будет интересно.





- Как насчет того, чтобы попробовать себя в составе «Astana Arlans»?

- Конечно, для меня это был бы полезный опыт. Вообще, мне больше хочется выступать не в любителях, а на профессиональном ринге. Проект WSB все-таки ближе к профессиональному боксу, поэтому мне бы хотелось попробовать свои силы в составе «арланов».





- И последний вопрос: какова ваша мечта в боксе?

- Буду пока держать это в себе, но, мой девиз – покорить те вершины, на которые еще никто не восходил.





Ербол Каиров