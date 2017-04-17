В Севером Казахстане талыми водами подтоплены 235 домов в 4 населенных пунктах

Были проведены эвакуационные мероприятия, погибших и пострадавших нет.

ДЧС СКО предоставил информацию по паводковой обстановке по состоянию на 8.00 час. 17 апреля 2017 года, передает передает Zakon.kz





На территории области наблюдается повышение температуры воздуха и активное снеготаянье. За прошедшие сутки 16 апреля были зафиксированы подтопления талыми водами 235 жилых домов в 4 населённых пунктах района им. Г.Мусрепова. Были проведены эвакуационные мероприятия, погибших и пострадавших нет.





В целях предупреждения и ликвидации ЧС в период паводка в Кризисном центре Департамента по ЧС СКО круглосуточно работает оперативный штаб, в составе представителей ДЧС и служб гражданской защиты области. Ситуация находится на постоянном контроле.





16 апреля в результате разлива реки Жембарак, которая втекает в реку Шарык, произошел резкий подъем уровня воды в селе Рузаевка на 14 улицах (Целинная, Каримова, Подстанция, Калиновская, Чапаева, Шарыкская, Амангельды, Больничная, Ленина, Пушкина, Чеботарева, Кузнечная, Комсомольская), в результате произошло подтопление 185 жилых домов. Были проведены эвакуационные мероприятия, люди (578 чел., из которых 110 детей) размещены в селе Рузаевка (у родственников, знакомых). Также произведена эвакуация домашних животных (94-свиней, 55-голов КРС, 1473-птицы, 76–овец, 15-лошадей, 23-кролика). Зарегистрирован падеж 92 голов домашнего скота (80 – баранов и 12 свиней).





Ситуация находится под контролем, ведется круглосуточный мониторинг прохождения талых вод. В селе Рузаевка имеется 1389 дворов, проживают 3904 человека.





В селе Чистополье в связи с подъемом уровня реки Акан-бурлук произошло подтопление 19 жилых домов, уровень воды в домах составил до 20 см. Были проведены эвакуационные мероприятия, люди (54 человека) размещены в том же селе, у родственников. Также произведена эвакуация домашних животных (2 головы КРС, 10–овец, 1-лошадь). Проводится работа по укреплению не подтопленных участков домов мешкотарой (золошлак).





В селе Чистополье имеется 814 дворов, где проживают 2329 человек, также из-за разлива реки Акан-Бурлык, произошло подтопление водозаборной башни (ТОО «Енбек-2016») вода подается с нижних улиц.





В селе Раисовка, в связи сподъемам уровня реки Шарык произошло подтопление 30 жилых домов по улицам Кирова и Конституции, уровень воды в домах составляет до 35 см.





Местными исполнительными органами проведена работа по эвакуации населения в количестве 70 человек и 110 голов домашнего скота (50-овец, 40-КРС, 20-лошадей) в безопасные места (по соседям и родственникам в том же населённом пункте).Проведены работы по дополнительным отводам воды в русло реки Шарык,





В селе Раисовка имеется 220 дворов, где проживают 775 человек.





В селе Куйган, в связи с подъемом уровня реки Акан-бурлык произошло подтопление 1 жилого дома, уровень воды в доме составляет до 40 см. Местными исполнительными органами проведена работа по эвакуации населения в количестве 3 человек и 26 голов домашнего скота (15-овец, 9-КРС, 2-лошади) в безопасные места (по соседям в том же населённом пункте).





16 апреля в районе им. Г.Мусрепова, в 5 км. от села Токсан би, произошло 2 перелива дорожного полотна талой водой, прибывающей с полей: 1-й перелив на 681 км автодороги республиканского значения А-16 «Жезказган -Петропавловск» (длина 180 м, глубина 20 см), 2-й перелив на 673 км (длина 150 м, глубина 30 см). Угрозы подтопления населенному пункту нет. Движение приостановлено. Установлены предупреждающие знаки. Силами местных исполнительных органов и местной полицейской службы организовано дежурство. Имеется объезд через село Рузаевка.





16 апреля в районе им. Г.Мусрепова, в 5 км. от села Токсан би произошел перелив дорожного полотна талой водой, прибывающей с полей, на 768 км а/д республиканского значения М-36 «Екатеринбург - Алматы» (длина 220 м, глубина 20-25 см). Угрозы подтопления населенным пунктам нет. Движение затруднено. Установлены предупреждающие знаки. Силами МИО и МПС организованно дежурство.





16 апреля в районе им. Г.Мусрепова в 19 час. 00 мин. на автомобильной дороге республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» А-16 на 701 км. (в селе Новоишимское) силами местных исполнительных органов и 1 ед. техники ТОО «Арто-Сам» проведена работа по вскрытию дорожного полотна для избежания подтопления станционного поселка села Новоишимское. Местной полицейской службой организовано дежурство, выставлен пост в составе 2 единицы техники и 4 человека личного состава.