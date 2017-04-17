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Режим ЧС объявлен из-за паводка в трех районах Карагандинской области

17 апреля 2017, 12:48

КЧС просит население соблюдать правила безопасности, в частности, воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ.

Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в трех районах Карагандинской области, сообщил официальный сайт областного акимата.

"В связи с тем, что из-за паводка была нарушена жизнедеятельность отдельных населенных пунктов Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Абайского районов, акимы этих районов приняли решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба", — говорится в сообщении.

По информации акимата, в настоящее время подтоплены жилые дома и дворовые территории в семи населенных пунктах: поселке Сарытобе, селах Чкалово, Садовом, Андрейниковке, Кызылжаре, Красной Поляне, Карамурыне. Сильнее всего паводковые воды залили Чкалово и Садовое, где на сегодняшний день подтоплены 49 и 42 дома.

Эвакуированы 137 жителей Чкалово и все жители села Садового (308 человек). В трех населенных пунктах — селах Карагайлы и Кайракты, отделение 1 мая сельского округа Тузды — остается угроза подтопления. В селе Шопа вода, поднявшаяся в реке Шерубайнура, перелилась через дорогу и отрезала транспортное сообщение с населенным пунктом.

В области размыты восемь участков автомобильных дорог. Из-за перелива закрыто движение на участке Караганда — Каркаралинск для всех видов транспорта.

Всего с начала паводков в Карагандинской области эвакуировали более 1,4 тысячи человек. Возведено более 24,4 километра защитных насыпей, укрепили около 10,5 километра защитных дамб и валов, откачали больше 1264,5 кубометра воды.

Комитет по ЧС просит население соблюдать правила безопасности, в частности, воздержаться от посещения дачных участков, расположенных в устьях рек и вблизи плотин водохранилищ, не переходить по трубам и другим конструкциям, проходящим над реками, каналами, глубокими и широкими канавами и рвами. Также спасатели просят не подходить близко к рекам, чтобы не быть отрезанными от суши поступающей водой, не проходить и не переезжать через реки, каналы и другие водоемы в неустановленных и неизвестных местах во избежание несчастного случая, запретить детям играть вблизи рек, котлованов, глубоких канав и рвов, рыбакам воздержаться на этот период от рыбалки до полного спада воды.

Источник: sputniknews.kz


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