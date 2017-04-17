Режим ЧС объявлен из-за паводка в трех районах Карагандинской области

Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в трех районах Карагандинской области, сообщил официальный сайт областного акимата.

"В связи с тем, что из-за паводка была нарушена жизнедеятельность отдельных населенных пунктов Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Абайского районов, акимы этих районов приняли решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба", — говорится в сообщении.

По информации акимата, в настоящее время подтоплены жилые дома и дворовые территории в семи населенных пунктах: поселке Сарытобе, селах Чкалово, Садовом, Андрейниковке, Кызылжаре, Красной Поляне, Карамурыне. Сильнее всего паводковые воды залили Чкалово и Садовое, где на сегодняшний день подтоплены 49 и 42 дома.





Эвакуированы 137 жителей Чкалово и все жители села Садового (308 человек). В трех населенных пунктах — селах Карагайлы и Кайракты, отделение 1 мая сельского округа Тузды — остается угроза подтопления. В селе Шопа вода, поднявшаяся в реке Шерубайнура, перелилась через дорогу и отрезала транспортное сообщение с населенным пунктом.



